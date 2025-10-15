SMTT realiza bloqueios temporários na Orla de Atalaia neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, neste sábado, 18, realizará bloqueios temporários na Orla de Atalaia no sentido Praias – Centro, no trecho entre o retorno da Cinelândia até próximo ao retorno dos Bombeiros, das 14h às 19h, para garantir a segurança viária durante a 11ª Corrida Outubro Rosa de Sergipe.

O evento é promovido pela Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante o período do bloqueio, a SMTT orienta aos condutores que evitem trafegar pela avenida Santos Dumont no sentido Praias – Centro e optem pela avenida Melício Machado como rota alternativa. A medida tem o propósito de assegurar a fluidez do trânsito e minimizar possíveis transtornos aos motoristas que circulam pela região, especialmente nos horários de maior movimento.

A corrida, sem fins lucrativos, contará com quatro percursos: 2,5 km, 5 km, 10 km e a categoria Kids, reunindo atletas e apoiadores da causa em um momento de esporte, solidariedade e conscientização.

Foto: Ascom/SMTT