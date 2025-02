SMTT realiza operação para coibir tráfego irregular de motocicletas em ciclovia

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizou uma operação de fiscalização, nas proximidades da Praça dos Expedicionários, nesta sexta-feira, 21. A ação, que atendeu a uma solicitação de ciclistas e trabalhadores que transitam pela avenida Augusto Franco e se sentem vulneráveis com a constante presença de circulação irregular de motocicletas, contou com a atuação de agentes do Grupamento de Ações Rápidas de Trânsito (GART), e o apoio de um drone para monitoramento.

Durante a operação, aproximadamente 30 autos de infração foram registrados e quatro motocicletas foram removidas. Além das infrações por tráfego irregular na ciclovia, os agentes também constataram casos de licenciamentos em atraso e condutores com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, ressaltou a gravidade da infração. “Conduzir motocicleta por uma ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima e quem é flagrado nesta situação leva sete pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41”, explicou.

Ele também destacou a importância de intensificar as ações de fiscalização para garantir mais segurança aos ciclistas que utilizam a via. “Esta fiscalização é algo que nós faremos com frequência. É uma demanda antiga da população, principalmente dos ciclistas, dos trabalhadores que passam por ali de bicicleta, do pessoal que usa a bicicleta para lazer e que passa por esse problema”, disse.

Walter Faro também reforçou a necessidade de conscientização por parte dos condutores. “A gente sempre pede prudência aos condutores, para que nós não precisemos fazer essa fiscalização com tanta frequência. Se a gente faz a fiscalização é porque há uma falta de educação no trânsito de algumas pessoas que conduzem a motocicleta pela ciclovia, sabendo que não podem e do risco que isso causam”, completou.

Foto: Ascom/SMTT