SMTT recebe representantes da Astranspe para discutir demandas do transporte escolar

O superintendente da SMTT de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, recebeu na manhã desta quinta-feira, 7, representantes da Associação dos Transportadores Escolares do Estado de Sergipe (Astranspe). O encontro foi realizado no auditório da SMTT e teve como objetivo ouvir as principais demandas dos condutores permissionários do transporte escolar que atuam na capital.

O superintendente Nelson Felipe destacou a importância do diálogo com os representantes da associação e garantiu que as demandas serão encaminhadas à prefeita Emília Corrêa. “Hoje nós recebemos aqui a Astranspe e ouvimos as principais reivindicações. Nós nos comprometemos a levar essas demandas para a prefeita Emília Corrêa, e com ela discutir essas possibilidades. São demandas justas que eles vêm lutando há um bom tempo. E agora vamos apresentar à prefeita com o compromisso de levar uma resposta de volta para eles. É assim que a gente trabalha na SMTT, junto com a sociedade para trazer soluções”, afirmou.

O presidente da Astranspe, Altran Cruz da Silva, fez uma avaliação positiva da reunião. “Foi um encontro muito proveitoso. Nós trouxemos aqui duas demandas e o superintendente foi bastante receptivo, sinalizando positivamente. Sabemos da seriedade de Nelson Felipe e temos certeza que, junto com a prefeita Emília Corrêa, irá ajudar o transporte escolar e resolver essas nossas demandas”, declarou.

Participaram do encontro, também, o diretor de Transportes Públicos da SMTT, José Carlos Tavares e Silva Cruz, e a consultora técnica da SMTT, Selma Dantas.

Texto e foto ascom SMTT