SMTT reforça segurança viária durante ensaios para o 7 de Setembro em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju vem dando apoio aos ensaios das escolas estaduais para o desfile de 7 de Setembro em diversos bairros da capital. Ao todo já foram realizados três ensaios, e nesta terça-feira, 19, acontecerá o quarto, no conjunto Augusto Franco.

No período das 13h às 17h30, agentes da SMTT estarão acompanhando os alunos que partirão do Centro de Excelência Ministro Petrônio Portela, na rua Maria Adolfina Costa. O trajeto passará pela avenida Dr. José Tomaz D’Avila Nabuco, seguindo direto e passando pela Praça Jornalista Orlando Dantas, depois virando à direita na rua Promotor Joaquim Valença, finalizando em frente ao Gonzagão.

Já na quinta-feira, 20, no mesmo horário, a concentração será no Posto Petrox da rua Paraíba, no bairro Siqueira Campos. Os alunos irão seguir pela rua Alagoas por um percurso de quase 700 metros, e irão dobrar à direita na rua Natal, finalizando o ensaio em frente ao Centro de Excelência José Rollemberg Leite.

O sexto e último ensaio será realizado no sábado, 23, também das 13h às 17h30, desta vez com concentração em frente ao Colégio Estadual 24 de Outubro, na avenida Presidente Juscelino Kubitscheck. Os alunos vão seguir em direção à avenida Visconde de Maracaju, em um percurso de cerca de 1 km, até chegarem na Praça José Andrade Goes, onde terminarão o ensaio.

De acordo com o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, “estaremos presentes com os nossos agentes de trânsito durante todo o percurso desses ensaios, fazendo o acompanhamento e a segurança viária. Por serem trajetos de curta extensão, faremos apenas pequenos bloqueios temporários enquanto o desfile estiver passando”.

