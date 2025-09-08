SMTT registra 76 acidentes e 12 vitimas na primeira semana de setembro

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou, nesta segunda-feira, 8, o balanço das ocorrências registradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) na primeira semana de setembro, entre os dias 1º e 7.

O levantamento aponta 167 ocorrências. Desse total, foram contabilizadas 76 sinistros de trânsito, sendo 64 sem vítimas e 12 com vítimas.

Houve, ainda, 86 denúncias de estacionamento irregular, sobretudo em frente a garagens particulares. Entre essas infrações, 42 casos envolviam veículos parados diante de guias rebaixadas, bloqueando acessos a residências e comércios; 12 registros de motoristas que desrespeitaram áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar”, além de outras situações, como carros estacionados em esquinas, fila dupla, e faixa de pedestre.

A SMTT destaca que o Centro de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

