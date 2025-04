SMTT REGISTRA 19 ACIDENTES DE TRÂNSITO EM ARACAJU NESTA SEGUNDA-FEIRA, SENDO OITO OCORRÊNCIAS COM VÍTIMAS

Nesta última segunda-feira (14), a Central de Controle Operacional da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju registrou um aumento expressivo no número de acidentes em vias de grande circulação da capital.

De acordo com o levantamento realizado, o total de ocorrências superou a média semanal registrada para o início da semana, especialmente em horários de maior fluxo.

Durante todo o dia, das 6h às 20h, foram atendidos pela SMTT 19 sinistros de trânsito, sendo 11 sem vítimas e oito com vítimas. Segundo o coordenador da Central de Monitoramento, Fábio Bulandeira, a combinação entre as chuvas que atingiram a cidade durante o dia e a imprudência de alguns condutores contribuiu diretamente para esse cenário.

“As condições climáticas adversas, como pista escorregadia, acúmulo de água e visibilidade reduzida, exigem atenção redobrada dos motoristas. No entanto, o que observamos é que muitos condutores continuam trafegando em alta velocidade, desrespeitando as leis de trânsito e mantendo distância insuficiente dos veículos à frente, o que aumenta significativamente o risco de colisões”, destacou Bulandeira

Além disso, o coordenador chamou atenção para outro fator que impacta diretamente o tráfego em dias chuvosos. “É comum em períodos de chuva que muitas pessoas deixem de utilizar o transporte público ou meios alternativos e optem por seus veículos particulares. Isso provoca um aumento considerável no volume de carros circulando nas vias, o que eleva naturalmente a possibilidade de congestionamentos e acidentes, especialmente nos principais corredores de tráfego da cidade”, completou.

Durante todo o dia, equipes de agentes de trânsito atuaram no monitoramento das principais avenidas por meio das câmeras espalhadas em pontos estratégicos, além de contar com agentes em campo para auxiliar na fluidez do trânsito e garantir a segurança viária.

Para reforçar a segurança viária, o órgão continuará intensificando as ações de fiscalização e orientação, especialmente em dias chuvosos, quando o risco de sinistros aumenta. A população também pode colaborar: ao presenciar qualquer ocorrência no trânsito, basta entrar em contato com a Central pelo telefone 118.

Foto SMTT