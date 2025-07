SMTT registra 59 acidentes, sendo 45 sem vítimas e 14 com pessoas feridas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 13 e 19 de julho. Durante o período, foram registradas 386 ligações. Entre as principais demandas recebidas pela Central, destacam-se os acidentes de trânsito sem vítimas e os casos de estacionamento irregular, especialmente em frente a garagens particulares.

Ao todo, foram contabilizados 59 acidentes, sendo 45 sem vítimas e 14 com pessoas feridas. No que diz respeito a infrações de estacionamento, foram registradas 95 ocorrências. Desse total, 42 envolviam veículos parados em frente a guias rebaixadas, que geralmente dão acesso a garagens particulares, e 13 em locais devidamente sinalizados com placas de “proibido estacionar”.

A SMTT reforça que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pelo número 118, oferecendo atendimento em situações emergenciais e coibindo práticas irregulares no trânsito da capital.

Ascom SMTT