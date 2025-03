SMTT reorganiza o ponto de espera dos táxis no Aeroporto de Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, atendendo à solicitação da administradora do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, realizou mudanças importantes para reorganizar o ponto de espera dos táxis bandeira que operam no local.

O diretor de Transportes Públicos da SMTT, Coronel José Carlos Cruz, explicou que a alteração foi necessária após a Aena relatar que o antigo ponto de espera, localizado próximo à entrada principal do aeroporto, estava atrapalhando a manobra dos caminhões que abastecem as aeronaves. “Os veículos de abastecimento são grandes e o local usado pelos taxistas dificultava essas operações”, afirmou o Coronel Cruz.

Segundo ele, o local ocupado pelos taxistas não era o mesmo que foi definido no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Federal, a Infraero (antiga administradora) e a SMTT. De acordo com o TAC, os táxis bandeira devem ter um ponto de embarque com três vagas em frente ao aeroporto e um ponto de espera na avenida Júlio César Leite, próximo à parada de ônibus.

Para regularizar a situação, a SMTT instalou placas de proibição de estacionamento na área onde os táxis estavam parados irregularmente. “Também reaplicamos as placas no ponto correto de espera, garantindo que a sinalização esteja clara e visível para todos”, destacou o diretor.

Além disso, a Aena informou que realizou uma reimplantação completa da sinalização do aeroporto, seguindo os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A SMTT fará uma vistoria nos próximos dias para garantir que todas as placas estejam dentro das especificações.

“Essas mudanças foram comunicadas ao Sindicato dos Taxistas, que foi orientado sobre a importância de seguir a nova organização. Nosso objetivo é garantir um fluxo seguro e organizado para todos, taxistas, passageiros e operadores do aeroporto”, finalizou Coronel Cruz.

