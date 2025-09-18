SMTT suspende atendimento ao público externo na sexta-feira, a partir das 13h

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, nesta sexta-feira, 19 de setembro, o expediente administrativo será encerrado às 13h, em razão da realização de serviço de dedetização em suas dependências. Durante a tarde, não haverá atendimento presencial ao público por meio dos Programa Atende, o Núcleo de Perícia.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTT, no entanto, seguirá funcionando normalmente, 24 horas por dia. O canal de atendimento gratuito pelo telefone 118 pode ser acionado em situações emergenciais e também para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital. A SMTT informa, ainda, que o expediente e o atendimento ao público retornarão normalmente na próxima segunda-feira, 22 de setembro.

Foto: Ascom/SMTT