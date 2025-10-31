SMTT vai instalar semáforos em 2 cruzamentos movimentados no Centro de Itabaiana

Dois cruzamentos bastante movimentados, situados no Centro de Itabaiana, receberão semáforos: o cruzamento da Rua Boanerges Pinheiro com a Rua Capitão José Ferreira (próximo à Creche Vovó Nininha) e o cruzamento da Rua Percílio Andrade com a Rua Capitão José Ferreira.

A Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) de Itabaiana já iniciou o serviço de implantação e no máximo, em dez dias, os semáforos estarão instalados e entrarão em funcionamento.

O objetivo da SMTT é justamente melhorar a mobilidade e seguir organizando o trânsito no Centro de Itabaiana. Os dois cruzamentos que receberão os semáforos são bastante movimentados, principalmente em dias de feira, quando o fluxo de carros, motos e pedestres acaba aumentado e muitos acidentes já foram registrados.

Texto e foto ascom PMI