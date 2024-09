Sobradinho e Xingó terão vazão reduzida da Usina Hidrelétrica

A Eletrobras Chesf reduziu a vazão de saída d’água no reservatório da Usina Hidrelétrica de Xingó, localizada em Canindé do São Francisco. A medida atendeu determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

​A Eletrobras Chesf, seguindo determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), vai realizar a redução da vazão de saída nos reservatórios das usinas de Sobradinho e Xingó.

Para os meses de setembro e outubro, a Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA), vai praticar vazão média mensal de 1.200 metros cúbicos por segundos (m³/s) enquanto Xingó (AL/SE) vai liberar vazão média mensal de 1.000 m³/s.

Em termos de vazões média diárias, ficou definido, ainda, que em dias úteis, Xingó vai liberar 1.100 m³/s, enquanto nos finais de semana, a vazão liberada será de 850 m³/s. Já para o Reservatório de Sobradinho , a vazão média diária que hoje se encontra no patamar de 1.300 m³/s, será reduzida para o valor de 1.200 m³/s a partir de 09/09/2024, segunda-feira.​

Sobradinho, por sua vez, encontra-se, no dia 4 de setembro, com 52,73% de sua capacidade.

A situação hidrológica é permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores a depender da necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional – SIN, conforme procedimento de otimização energética envolvendo as diversas regiões do país, coordenado pelo ONS, e obedecendo à regulamentação vigente..

Foto: André Schuler

Com informações da Eletrobras Chesf