SOCIÓLOGO IGOR SALMERON É APROVADO COMO SÓCIO EFETIVO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE

Pessoal é com grande honra, regozijo e alegria que anuncio para vocês a minha aprovação como Sócio Efetivo junto ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) que foi fundado no dia 06 de agosto de 1912 com o basilar propósito de ser o guardião histórico e na salvaguarda dos bens culturais sergipanos.

Me faltam palavras para descrever a lancinante emoção que sinto por ter sido agraciado com essa bem-aventurada notícia. Para quem me conhece sabe o quanto me dedico com devido afinco pela pesquisa, zelo e preservação acerca da nossa fascinante História de Sergipe. Estar associado ao eminente Instituto é mais um passo importante na minha trajetória como sociólogo, intelectual, pesquisador e entusiasta do contexto histórico sergipano bem como da preservação da sua memória.

Após ter preenchido a Ficha de Admissão e Formulário Bio-Bibliográfico, fui referendado por 3 Sócios Efetivos – Igor Leonardo Moraes Albuquerque, José Rivadálvio Lima e Terezinha Alves de Oliva – que distribuíram o processo à Comissão de Admissão. Depois de discussão e votação do parecer do Relator bem como da Diretoria Executiva, houve então a comunicação de que fui aprovado para ser Sócio Efetivo do IHGSE – A Casa de Sergipe com data de posse a ser estabelecida.

Desejo congratular com olhos marejados a atual Presidente do Instituto, nosso patrimônio sergipano: Professora Aglaé d’Ávila Fontes que sempre me motivou a continuar nos benfazejos caminhos dos estudos com garra e ininterrupta determinação.

Obrigado Professora Terezinha Oliva e demais Sócios Efetivos, pelo essencial suporte, gentileza e solicitude costumeiras. Agradeço a todos que compunham o IHGSE pelo carinho e harmoniosa acolhida, bem como aos amigos que estão comigo em cada empreitada.

Em breve, anuncio para vocês a data da posse.

Só tenho a dizer: Muito OBRIGADO. Persisto!

Deus conosco, sigamos juntos.

