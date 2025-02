Socorro se destaca no Sealba Show com a força da carcinicultura

Município é um dos maiores produtores de camarão do Brasil e aposta na visibilidade do evento para expandir mercado

O município de Nossa Senhora do Socorro, um dos principais produtores de camarão em Sergipe, é destaque na 4ª edição do Sealba Show, evento realizado em Itabaiana, que reúne mais de 175 grandes marcas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Com um stand localizado na Arena Inovadora, a Prefeitura aposta na valorização da carcinicultura e na aproximação com empresários do setor.

O secretário de Agricultura, Pesca e Aquicultura (Semagri), Carlos Almeida, ressaltou a importância da participação no evento e a estratégia adotada para atrair visitantes. “Nosso aquário tem chamado muita atenção, pois reforça a riqueza do município. O prefeito Samuel Carvalho nos pediu que apresentássemos as potencialidades de Socorro na pesca, na agricultura e na aquicultura, e essa aproximação com empresários é essencial para o crescimento do setor”, destacou.

Setor em expansão

Para Crislayne Bery, técnica de campo da Semagri, a participação no Sealba Show fortalece ainda mais a carcinicultura socorrense. “Nossa Senhora do Socorro é um dos maiores produtores do estado, e eventos como este dão visibilidade ao trabalho dos nossos produtores. Além de promover o município, essa exposição facilita a aproximação com o empresariado, valorizando o produto e impulsionando as vendas”, explicou.

Além dos camarões, o stand da Prefeitura de Socorro também apresenta outros produtos locais, como mudas de plantas medicinais, doces de leite, queijos, artesanato, produtos fitoterápicos e verduras em conserva. “Esse movimento traz grande visibilidade, pois mostramos os atributos de Socorro para fortalecer economicamente o setor e atrair novos investimentos”, afirmou o técnico agrícola da Semagri, Gustavo Conceição.

Valorização da agricultura local

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquicultura (Semagri), também levou produtoras locais para apresentarem seus produtos no evento. A agricultora Maria dos Prazeres Feitosa, celebrou a oportunidade de expor e vender seus produtos.

“Estamos apresentando desde conservas de tomate-cereja e maxixe até nossos famosos doces de leite. A Prefeitura sempre nos apoia e incentiva, e participar de um evento dessa magnitude mostra o olhar atento da gestão municipal para o pequeno agricultor. Isso faz toda a diferença”, afirmou.

O stand da cidade de Socorro segue presente no Sealba Show até o próximo sábado (8), apresentando seus produtos e promovendo conexões e oportunidades para o agronegócio municipal.

Fonte: Assessoria de Comunicação