Solar Coca-Cola se une ao Grupo Ser Educacional e promove mutirões de limpeza em 19 cidades na 7ª edição do Dia Mundial da Limpeza

Entidades programaram uma série de ações nas regiões norte, nordeste e centro-oeste para marcar a data, celebrada em mais de 191 países e territórios.

A Solar Coca-Cola e o Grupo Ser Educacional uniram forças para realizar ações em mais de 19 cidades brasileiras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como parte da celebração do Dia Mundial da Limpeza. Desde 2018, a iniciativa mobiliza milhões de voluntários, governos e organizações em todo o mundo para enfrentar o problema global do lixo e promover a conscientização sobre o descarte correto de resíduos.

Neste ano, o Dia Mundial da Limpeza será oficialmente celebrado em 20 de setembro, com atividades programadas para os dias 21 e 22 de setembro. Os eventos visam reforçar o compromisso com a causa ambiental.

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, as principais atividades ocorrerão no sábado, 21 de setembro, sob a liderança do Grupo Ser Educacional, com apoio da Solar Coca-Cola. As ações acontecerão nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Piauí, Mato Grosso e Ceará.

“Participar dessa missão é extremamente importante para a Solar, pois acreditamos que o engajamento do setor privado em iniciativas que impactem positivamente o meio ambiente é uma questão de responsabilidade social e ambiental. Queremos ser líderes na jornada de conscientização da sociedade sobre o poder da sustentabilidade para garantir que o futuro do planeta e das próximas gerações seja resguardado. E para além de contribuir com ações como o Dia Mundial da Limpeza, a Solar vem realizando um trabalho sério na gestão de resíduos, buscando desenvolver a logística reversa de suas embalagens, ou seja, impedindo que esses materiais acabem descartados incorretamente”, destaca Alana Barros, coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

“Nossas instituições sempre se engajam ativamente nas ações do Dia Mundial da Limpeza, mobilizando alunos, professores e colaboradores para a coleta de resíduos em diversas praias e áreas urbanas. Temos orgulho de fazer parte desse movimento que busca um futuro mais limpo e sustentável”, comenta Sérgio Murilo, diretor de Responsabilidade Ambiental e Social do grupo Ser Educacional.

Confira as cidades participantes:

AC – RIO BRANCO

AL – MACEIO

AM – PONTA NEGRA

AP – MACAPÁ

BA – SALVADOR

BA – VITÓRIA DA CONQUISTA

MA – SÃO LUÍS

PA – BELÉM

PB – JOÃO PESSOA

PE – BOA VIAGEM

RN – NATAL

RO – PORTO VELHO

RR – BOA VISTA

SE – ARACAJU

PI – TERESINA

MT – CUIABA

CE – FORTALEZA

PE – SERRA TALHADA

PE – JANJA PAULISTA

O Dia Mundial da Limpeza, coordenado globalmente pelo Let’s do It World e nacionalmente pelo Instituto Limpa Brasil Let’s do It, faz parte da parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA) que tem a intenção de ocorrer anualmente com o apoio institucional da ONU Habitat. No Brasil, essa rede atua em apoio ao Instituto Limpa Brasil que conseguiu, pela primeira vez neste ano, o apoio institucional ONU Habitat do Brasil. Inclusive, a campanha 2024 que já está sendo compartilhada traz o seguinte tema: “Abra Espaço para a Vida”.

Todas as pessoas interessadas em participar do Dia Mundial da Limpeza podem acessar a página do Limpa Brasil (https://limpabrasil.org/) para se registrar ou encontrar um evento em sua região.

Sobre a Solar Coca-Cola:

Entre os 20 maiores fabricantes do mundo do Sistema Coca-Cola, a Solar Coca-Cola conta atualmente com 13 fábricas e atua em uma área que representa cerca de 70% do território brasileiro, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 18 mil colaboradores (as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 220 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,6 bilhões, a companhia alcança mais de 80 milhões de brasileiros.

Sobre o grupo Ser Educacional:

Fundado em 2003 e com sede no Recife, o grupo Ser Educacional (B3 SEER3) é um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte em alunos matriculados. A Companhia oferece cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e ensino a distância e está presente em 26 estados e no Distrito Federal, em uma base consolidada de aproximadamente 350 mil alunos. O Grupo opera sob as marcas UNINASSAU, UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, Escola Técnica Maurício de Nassau, UNG, UNAMA – Universidade da Amazônia e Faculdade da Amazônia, UNINORTE – Centro Universitário do Norte, CDMV – Centro de Desenvolvimento da Medicina Veterinária, UNIFAEL – Centro Universitário da Lapa e UNI7 – Centro Universitário 7 de Setembro.

Sobre o Instituto Limpa Brasil:

O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos que já atraiu mais de 91 milhões de voluntários, equivalente a 1.1% da população mundial em ações de limpeza em mais de 211 países, com a meta de chegar a 5%. No Brasil, já impactou 1,7 milhões de pessoas em mais de 1.200 municípios e espera realizar muito mais na próxima edição do World Cleanup Day, que será realizada em 20 de setembro.

Fundado em 2010 pela empresa Atitude Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão: Promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis. A ONG realiza Programas e Projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo. As ações contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cumprindo com metas da Governança Sustentável.

Por Gabriel Vieira Santos