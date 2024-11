Soldado da PM relembra momentos de resgate nas águas do Rio Poxim, em Aracaju

Era 24 de agosto de 2023. Em meio ao vai e vém de veículos na ponte Gilberto Vila Nova, que liga os bairros Augusto Franco e Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju, um chamado chamou atenção de populares: era o pedido de socorro de uma mulher que estava se afogando nas águas do Rio Poxim, na Zona Sul de Aracaju. O resgate precisava ser rápido, e assim foi feito por um policial militar que, mesmo de folga, não mediu esforços para retirá-la da situação de perigo. A missão que resultou nesse resgate em agosto do ano passado é contada agora na série ‘Heróis Anônimos da Segurança Pública’.

Foi o soldado Gabriel Eliaquin, integrante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar, que, bravamente, tomou a decisão de salvar uma vida. Ele estava de folga quando se deparou com a situação e interveio para concretizar o resgate. “Naquela data, eu estava de folga e precisei ir ao Centro. No meio do caminho, eu percebi que havia uma aglomeração de pessoas na ponte e parei minha moto”, relembrou.

Inicialmente, o soldado imaginou que se tratava de uma ocorrência de localização de corpo, mas na verdade era uma mulher que clamava por socorro. “A mulher estava nas águas do Rio Poxim, gritando por socorro. Mais pessoas começaram a chegar na ponte e reforçarem o pedido de ajuda, e a mulher continuava clamando por socorro, pedindo ajuda”, rememorou o soldado Gabriel Eliaquin.

Entrada na água e resgate

Diante da situação de afogamento, o soldado Gabriel Eliaquim decidiu que precisava intervir para salvar aquela vida. “Instintivamente, surgiu uma força dentro de mim e, quando eu vi aquela senhora pedindo por socorro, eu decidi que precisava salvar a vida dela. Então, eu entrei nas águas do Rio Poxim e, próximo a chegar a ela, foi que eu percebi o que eu realmente estava fazendo”, descreveu o militar.

Já dentro do Rio Poxim e próximo à mulher que se afogava, o soldado Gabriel Eliaquim passou a acalmá-la. “Eu também estava com medo, mas pedi para que ela se acalmasse. Mas, graças a Deus, ela conseguiu se acalmar, eu a segurei firmemente e fui até às margens do rio. Nas margens do rio, eu ainda passei mal, mas o que importou foi que aquela senhora ficou bem”, narrou o soldado.

Após ser resgatada das águas do Rio Poxim, a mulher foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Quando chegamos às margens do rio, eu conversei com ela, que me explicou a situação. O Samu e a Polícia Militar enviaram equipes, e graças a Deus finalizamos a ocorrência com sucesso”, ressaltou o soldado Gabriel Eliakin, responsável pelo resgate.

Orgulho em servidor da segurança pública

Com o resgate, o soldado Gabriel Eliakin destacou que, embora não tivesse o treinamento prático de salvamento em água como os bombeiros militares, utilizou a força, o ensinamento e os fundamentos de salvamento de vidas que aprendeu na Polícia Militar. “O treinamento, apesar de não ter sido específico, me trouxe ensinamentos para ter força e poder salvá-la. Eu não pensei duas vezes e fui até ela”, enfatizou.

Para o militar, um dos sentimento de gratidão em pertencer aos quadros da segurança pública veio justamente ao ver o olhar de agradecimento da mulher que ele salvou no Rio Poxim. “O mais importante foi que eu consegui salvar a vida dela e, nos dias seguintes, eu me senti bem por ter salvado aquela senhora. Quando aquela senhora pediu por socorro e para que salvasse a vida dela, eu imaginei que poderia ser minha mãe, a mãe de alguém, e a gente sabe o valor que uma mãe, que uma irmã, que um parente próximo tem para nossa vida”, concluiu o soldado Gabriel Eliakin.

Fonte e foto SSP