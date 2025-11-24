Solenidade marca recondução da chefia do MPT no estado de Sergipe

Autoridades, servidores, amigos e familiares participaram da cerimônia que renova a chefia da instituição para o biênio 2025-2027

Uma manhã para celebrar conquistas e renovar o compromisso com a sociedade na garantia de direitos fundamentais. Nesta segunda-feira (24), foram reconduzidos aos cargos os procuradores que compõem a chefia do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, e a vice-procuradora-chefa, Clarisse Farias Malta, permanecem à frente da instituição durante os próximos dois anos.

“Nosso sentimento é de imensa alegria e de muita responsabilidade. Dois anos se passaram e, hoje, o momento é de renovação de compromisso, mas em um contexto diferente e melhor. Assumo o compromisso não apenas com a minha instituição, mas com o meu estado, com o povo sergipano, com o futuro dos direitos sociais”, destacou o procurador-chefe Márcio Amazonas.

A vice-procuradora-chefa Clarisse Farias Malta afirma que a recondução é sinônimo de continuidade e responsabilidade. “Seguimos fortalecendo as frentes essenciais do MPT, sempre próximos da sociedade, integrados a outras instituições e abertos a aprimorar o que for necessário. A confiança refletida no aumento das denúncias reforça nosso compromisso com a promoção do trabalho digno em Sergipe”, pontuou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, deu posse aos membros e destacou, em seu discurso, o êxito da gestão à frente do MPT em Sergipe. “A recondução é, acima de tudo, um reconhecimento à trajetória de competência e comprometimento inabalável com a nossa missão constitucional. A chefia do MPT-SE tem sido marcada por ideias grandiosas, aliadas a um espírito realizador e que imprime uma liderança de sucesso, inovação, sustentabilidade e eficiência”, ressaltou o procurador-geral do Trabalho.

Também participaram da solenidade o corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho, o subprocurador-geral do Trabalho Fábio Leal Cardoso, o secretário de Relações Institucionais do gabinete do procurador-geral do Trabalho, o procurador Regional do Trabalho Maurício Coentro Pais de Melo, que também já foi procurador-chefe do MPT-SE (2007-2009).

A valorização da cultura sergipana foi destaque no evento, com a apresentação do Quinteto da Orquestra Sanfônica de Aracaju que, além do hino nacional, presenteou o público com canções no ritmo do forró.

O vice-presidente da Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores do Trabalho (ANPT), o procurador do Trabalho Marcelo Crisanto Souto Maior, elogiou a gestão diante dos desafios enfrentados no mundo do trabalho. “Vivemos um cenário de sistemáticos ataques aos direitos sociais e a todo o sistema de proteção trabalhista. Apenas com árduo trabalho, dedicação e, sobretudo, profissionalismo, foi possível a manutenção do trabalho de excelência desenvolvido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, sedimentando, cada vez mais, a percepção na sociedade sergipana da essencialidade de um MPT forte e atuante”, afirmou.

A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-SE), Vilma Leite Machado Amorim, representou o TRT-SE na solenidade. Ela também chefiou o MPT-SE, no período de 1999 a 2003, e falou da alegria de retornar à instituição. “Durante mais de 20 anos, essa também foi a minha casa. É sempre uma alegria estar aqui e desejo que a gestão continue dando à sociedade sergipana uma resposta positiva e essa presença tão constante que é o MPT”, disse a desembargadora.

Encerrando a solenidade, o procurador-chefe Márcio Amazonas citou projetos desenvolvidos pela instituição e a criação do Fundo Estadual de Recomposição de Danos Trabalhistas (FERDT), por meio de uma lei pioneira em Sergipe, permitindo que recursos de multas e indenizações trabalhistas fiquem no estado, para beneficiar a população atingida.

O procurador também falou sobre os desafios dos primeiros dois anos à frente do MPT em Sergipe, principalmente o de aproximar a instituição da sociedade. “Nossa responsabilidade é ainda maior. Em 2025, recebemos, em média, 350 denúncias por mês, o dobro do que registrávamos há dois anos. Cada vez mais temos a confiança da população e o nosso trabalho precisa estar à altura do povo sergipano. Procuramos olhar para os grupos invisibilizados pela sociedade e ainda temos muito trabalho pela frente”, finalizou Amazonas.

Ascom MPT – Foto: James Santos