Solidariedade confirma convenção para 5 de agosto em Aracaju

Na próxima segunda-feira, 5 de agosto, o partido Solidariedade realizará a sua convenção, onde serão oficializados os pré-candidatos proporcionais e a aliança majoritária.

O ato acontecerá a partir das 14h, no auditório Congonhas do Espaço Conviva, situado na Rua Riachuelo, nº 1200, em Aracaju.

Antônio Cláudio, presidente do diretório municipal, ressalta a importância da convenção para os filiados.”Debater o futuro de Aracaju é sempre muito importante e, na convenção, formalizamos o nosso exército”.

A maior liderança do partido no estado e presidente estadual, Valadares Filho, declarou que o partido está pronto para a eleição e será uma voz forte para os aracajuanos. “Nossa escolha por Luiz Roberto é o retrato do nosso compromisso com Aracaju.”

