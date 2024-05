Solidariedade Sesc inicia campanha para arrecadar água mineral

O Sesc Mesa Brasil iniciou na manhã de hoje, 10/05, em todas as Unidades Operacionais e Educacionais de Sergipe, uma campanha institucional para arrecadar água mineral. Os donativos serão enviados para os desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul.

A campanha está voltada para comerciários, usuários e funcionários da instituição que desejem se somar a está corrente de apoio humanitário e trazer um pouco de alento para aquelas famílias que perderam tudo e necessitam do apoio da sociedade civil nesse momento de transtorno e sofrimento.

O Sesc Mesa Brasil também está aceitando doações de qualquer valor via Pix, o QRCode está disponível no site e redes sociais da instituição de todo país. A doação é direcionada ao Sesc Mesa Brasil do Rio Grande do Sul.

O Sesc Mesa Brasil é considerado a maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina, implantada pelo Sesc em 1994, com o objetivo de combater a fome e o desperdício de alimentos, a partir de doações de parceiros. A iniciativa contribui para a garantia da segurança alimentar e nutricional de crianças, jovens, adultos e idosos, em situação de vulnerabilidade em todo o país.

Fonte e foto assessoria