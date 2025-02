“Solidarizo-me a esta família, assim como todas que são vítimas do capacitismo”, diz Byron

Em discurso, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta quinta-feira, 27, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) levou à tribuna um áudio no qual psicólogas debochavam de criança autista durante o atendimento clínico. O áudio teve repercussão nacional na última semana.

” É inadmissível uma situação como essa. Ver profissionais que deveriam estar ali , acolhendo e contribuindo com o tratamento e melhoria do desenvolvimento e autonomia dessas crianças , agindo dessa forma . Solidarizo-me a esta família, assim como todas as famílias que são vítimas do capacitismo “, declarou Byron.

No tocante à causa, o parlamentar reforçou a atuação da Casa que, este mês , aprovou o projeto de lei de sua autoria (176/2024) que torna obrigatória a presença de acompanhantes para pessoas com deficiência, autismo, síndrome de Down e doenças raras, independentemente da idade, durante consultas, exames e internações em instituições integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), na rede privada ou conveniada, ou em qualquer situação em que a pessoa estiver total ou parcialmente privada de sua autonomia. “Ao entrar em vigor, esta lei trará amparo a tantas famílias que , por vezes, passam por situações inimagináveis”, pontuou Byron.

O vereador ainda fez questão de parabenizar os demais parlamentares que têm abraçado a causa e buscado por políticas públicas : “as aprovações dentro da Câmara têm mostrado a importância do diálogo e do trabalho coletivo. Aqui, reafirmo o meu compromisso com a causa da pessoa com deficiência e a busca contínua por melhores e maiores condições de vida. Fico feliz ao ver mais colegas vereadores empenhados para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos assegurados como todo cidadão”, encerrou.

por Jacqueline Reis – Foto: Luanna Pinheiro