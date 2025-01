Vereador Soneca apresenta projeto de jiu-jitsu ao secretário de Esportes de Aracaju

A convite do vereador Soneca (PSD), o secretário da Juventude e do Esporte (Sejesp), Aquiles Silveira, esteve no bairro São Carlos para conhecer um projeto social que oferece aulas gratuitas de jiu-jitsu a crianças, adolescentes e adultos. A iniciativa vai além do esporte, promovendo lições de cidadania, disciplina e respeito ao próximo.

“A ideia de trazer o secretário até a comunidade foi para que ele visse de perto como funciona nossa atividade, pois queremos ampliar os treinamentos, realizar competições e atender mais jovens da região”, explicou o idealizador do projeto, vereador Soneca.

Em 2025, o programa completa oito anos de existência, celebrando a formação de lutadores campeões em torneios oficiais de jiu-jitsu.

“Inicialmente, queríamos ensinar a arte marcial para melhorar a qualidade de vida dos moradores, mas o projeto deu tão certo que os alunos começaram a competir, e alguns agora querem ingressar na faculdade para se tornarem professores no futuro”, destacou o professor Daniel Prado.

O secretário Aquiles Silveira elogiou a iniciativa e anunciou que as atividades serão incluídas no projeto “Hora do Esporte”. Por meio desse programa, haverá apoio logístico para a compra de tatames e kimonos, além de suporte para campeonatos e viagens para competições.

Soneca agradeceu o incentivo ao esporte da prefeita Emília Corrêa e expressou confiança de que a parceria com a nova gestão contribuirá para a formação de campeões, tanto dentro quanto fora do tatame.

Foto: Assessoria do Parlamentar

Por Guilherme Fraga