Sonia Meire denuncia condições de trabalho de agentes de trânsito

Após denúncias do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju (Sindatran), a vereadora Sonia Meire (Psol) foi até a sede da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) na capital, por mais de uma vez, verificar as condições de trabalho oferecidas para os agentes de trânsito. Depois de fiscalizar e verificar a existência de diversos problemas, Sonia utilizou a Tribuna, na Câmara Municipal de Aracaju, para denunciar a situação.

“Nós já fizemos duas visitas na sede da SMTT, e no espaço existem tonéis acumulando água parada com focos de dengue, de uma empresa contratada que utiliza o local público para guardar seu material. Tonéis com produtos químicos, colocando servidores e funcionários em risco. Além disso, as salas onde eles desenvolvem seus trabalhos são espaços insalubres, as paredes estão úmidas, com infiltrações. São rádios emendados com fitas isolantes, cones que não existem, ou que são emprestados da empresa terceirizada e que não são os ideais”, disse a vereadora.

Além de tudo isso, existem viaturas com sirenes sem funcionar e também com outras avarias, falta de vestiários para que os agentes possam trocar de roupa, armários enferrujados, entre tantos outros problemas que não oferecem as condições ideais de trabalho paras servidoras e servidores.

A vereadora destacou ainda que aproveitou a oportunidade para conversar com o superintendente da SMTT, Renato Teles, e expôs a situação. “Nós queremos fazer um apelo aos agentes de trânsito, que estão todos os dias nas ruas, inclusive já falamos com o superintendente no mesmo dia que estávamos lá. É preciso avançar na defesa dos trabalhadores e continuaremos acompanhando a situação ao lado deles”, completou Sonia Meire.

Texto e foto: Manuella Miranda