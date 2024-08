Sonora Brasil promove shows gratuitos no Sesc Comércio em Aracaju

O Projeto Sonora Brasil vai promover o intercâmbio cultural entre o público sergipano e grupos musicais de diversos cantos do país. O evento é gratuito e acontecerá de 9 a 11 de setembro no Sesc Comércio, localizado na Av. Otoniel Dórea, 464, no Centro de Aracaju.

Com a temática ‘Encontros, tempos e territórios’, a iniciativa valoriza as territorialidades, a diversidade e as memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes. A população está convidada para os concertos de Mãe Beth de Oxum & Surama Ramos e Henrique Albino (PE) e Manoel Cordeiro & Felipe Cordeiro (PA) na segunda-feira (9), a partir das 19h30.

Na terça-feira (10), a partir das 19h, será a vez de Seu Risca & Ana Paula da Silva (SC) e Mestre Negoativo & Douglas Din (MG) se apresentarem. Já quarta-feira (11), às 18h, se apresentarão Geraldo Espíndola & Marcelo Loureiro (MS).

O evento contempla ainda a realização de oficinas formativas de ‘Rítmica da Amazônica, na guitarra e violão’, ‘Arranjo e prática em grupo’ e ‘Sons da fronteira’ destinadas aos alunos de música do Sesc.

Foto assessoria

Por Marina Fontenele