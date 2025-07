Sons de resistência: série sobre Ton Toy mergulha na memória rítmica de Sergipe

Produção percorre memórias, sons e manifestações culturais para contar a trajetória do percussionista

Com estreia marcada para agosto, Ton Toy: um Mestre dos Sons de Sergipe é uma série documental em seis episódios que acompanha a trajetória do percussionista e educador popular Gladston Batista dos Santos, o Ton Toy. A partir de sua infância no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, território de tradição negra urbana conhecido como Maloca, a série costura histórias, ritmos e pedagogias que seguem pulsando em comunidades periféricas e quilombolas do estado.

Entre danças, ritos e tambores, a produção revela como a vivência marcada pela religiosidade afro-brasileira e pela efervescência cultural das ruas formou um artista comprometido com a coletividade. Ton Toy fez parte de grupos como Sulanca, Bolo de Feira e Grupo América, e criou projetos como Lateiros Curupira, que transformou instrumentos reciclados em ferramentas de formação artística para crianças da periferia. Pelo reconhecimento de sua trajetória, recebeu o Prêmio ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância) e o título de Grau de Mérito Universitário Especial em Saberes e Fazeres, concedido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Dirigida pelo cineasta sergipano Bluesvi Santos, a série articula biografia, memória, ancestralidade e resistência para traçar um percurso entre capital e interior. Aprovada no Edital Paulo Gustavo, a produção foi gravada em comunidades de Aracaju, Socorro, Laranjeiras, São Cristóvão, Carmópolis, Japaratuba e Estância — territórios marcados pelas tradições do Cacumbí, do Samba de Pareia, do Maracatu, da Batucada e das Caceteiras.

A narrativa propõe um reencontro com a história viva das manifestações populares, revisitando personagens e grupos que sustentam a identidade cultural sergipana, muitas vezes à margem da visibilidade oficial. Com trilha sonora original, performances e depoimentos de mestres e mestras da cultura, a série faz da escuta um gesto político, o tambor como documento histórico, o corpo como território e a cultura negra como alicerce da identidade sergipana.

Ton Toy: um Mestre dos Sons de Sergipe não se limita a narrar uma trajetória individual, mas recoloca as comunidades negras no centro das narrativas sobre o estado, com seus mestres vivos, tradições ainda em curso e saberes transmitidos por gerações. A estreia está prevista para agosto, com exibições comunitárias e debates sobre cultura, memória e educação popular em diferentes regiões de Sergipe.

Ficha Técnica

Título: Ton Toy: um mestre dos sons de Sergipe

Direção e roteiro: Bluesvi Santos

Produção: Bluesvi Filmes

Duração: Seis episódios (90 min)

Classificação: Livre

Gênero: Documentário

País: Brasil

Estreia: Agosto de 2025

Sinopse

A série acompanha a trajetória do percussionista e educador popular Ton Toy, figura central da cultura sergipana. Com uma narrativa que cruza biografia e memória coletiva, os episódios percorrem a musicalidade de territórios negros, manifestações populares e projetos de educação popular. A partir do Quilombo da Maloca, em Aracaju, até os palcos internacionais, a obra transforma ritmos em arquivo vivo da história afro-brasileira.

Texto Ayalla Anjos – Foto de Allan Rodrigo