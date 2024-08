Sorrir Sergipe comemora um ano com 2.603 atendimentos realizados

A execução do programa conta com a estrutura do projeto itinerante ‘Sergipe é aqui’

O Sorrir Sergipe, lançado em julho de 2023, com o intuito de levar informações sobre prevenção e tratamento ao câncer de boca, completou um ano de atuação com 2.603 atendimentos realizados. O programa é mais uma ação desenvolvida pelo Governo do Estado, conduzida pela Secretaria do Estado de Sergipe (SES), sendo executado durante as edições da ação itinerante “Sergipe é aqui”.

Em 2023, foram realizadas 12 ações do Sorrir Sergipe durante o ‘Sergipe é aqui, totalizando 1.364 avaliações bucais e 55 encaminhamentos de lesões suspeitas. Já em 2024, até o mês de julho, foram 1.239 avaliações bucais e 33 encaminhamentos com lesões suspeitas. “Sergipe vinha com indicativos alarmantes em relação à quantidade de pessoas com diagnósticos de câncer de boca. Por ser um câncer que evolui muito rápido, precisa da oferta de tratamento célere, e o Sorrir Sergipe faz justamente isso. Ele oferece um atendimento à população em tempo oportuno, porque a partir do momento que a pessoa é avaliada, quem apresenta lesão, já sai com data marcada para iniciar o tratamento e também com a oferta gratuita de exames complementares”, destacou a coordenadora do programa, Fernanda Cosenza.

Além da detecção precoce do câncer na cavidade oral – ou câncer de boca – o Sorrir Sergipe também realiza educação e avaliação em saúde bucal para pessoas acima dos 12 anos de idade, além de ofertar kits de higienização contendo escova, fio dental e creme dental. Para atender à demanda, uma equipe composta por cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista fica à disposição para receber o público, que se apresenta de forma espontânea. Dentistas clínicos gerais, auxiliar em saúde bucal e técnico em enfermagem também integram o grupo de trabalho.

Os pacientes que são atendidos durante a ação itinerante, que apresentarem lesões suspeitas são encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) mais próximo. Existem oito CEOs de gestão estadual, sendo que cada centro acolhe uma região. No Centro de Especialidades Odontológicas são ofertados de forma gratuita, via Sistema Único de Saúde (SUS), todos os exames complementares, como a biópsia e a radiografia panorâmica. Caso o diagnóstico seja confirmado, o paciente é direcionado a seguir tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), localizada no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

“Com isso, a gente está conseguindo ofertar para a população sergipana um tratamento em tempo oportuno. Então a gente fecha o disgnóstico mais rápido e consegue um tratamento mais rápido. Desse jeito a gente tem um prognóstico melhor oncológico”, frisou Fernanda Cosenza.

Atendimentos

O aposentado José Alves Feitosa, de 77 anos, aprovou o serviço prestado pelo Sorrir Sergipe, durante a ação itinerante que aconteceu nesta sexta-feira, 9, no município de Canindé de São Francisco.“É muito importante a vinda desse projeto para a nossa cidade, não só pra mim, mas para os outros do interior. Todos os serviços que o Governo traz é essencial, porque ele sabe o quanto é difícil fazer o deslocamento para Aracaju. Além de fazer a avaliação bucal, fiz ultrassom, teste rápido e muito mais, um serviço como esse temos que aproveitar ao máximo. A equipe do dentista foi muito atenciosa comigo, me explicou tudo que precisava fazer”, contou o aposentado.

A agricultora Gicélia Conceição Barbosa, de 29 anos, foi exclusivamente para fazer uma avaliação bucal. “Eu estava sentindo muita dor de dente, então quando fiquei sabendo, não perdi tempo e fui fazer a consulta. Já saí com um encaminhando para fazer uma obturação e ainda recebi um kit de escova para melhorar a minha escovação”, disse.

A mãe de Gicélia, Maria Luzineide da Conceição, de 59 anos, foi realizar uma consulta ginecológica e aproveitou para fazer uma consulta no Sorrir Sergipe. “Minha filha foi atendida e elogiou a equipe que estava fazendo a avaliação, e me chamou também para participar. Realmente é um projeto que faz a diferença na vida das pessoas. Eu confesso que tenho medo de dentista, mas esse pessoal está de parabéns”, elogiou.

Prevenção

O câncer na cavidade oral tem maior incidência entre pessoas do sexo masculino, sendo o terceiro que mais acomete essa parcela da população. Como fatores que influenciam a incidência da doença estão a exposição ao sol sem proteção, o tabagismo, a associação entre fumo e excesso de bebida e a não vacinação contra o HPV.

“É muito importante que a população esteja atenta aos cuidados com a saúde bucal e a promoção de hábitos saudáveis como boa rotina de escovação, especialmente após as refeições e antes de dormir, a utilização do fio dental, optar pelo uso de creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dente, além da realização de consultas odontológicas regularmente”, explicou Fernanda.

No que se refere aos sinais e sintomas que envolvem o câncer de boca, é essencial observar o aparecimento de ferida na boca que não cicatriza há mais de 15 dias; surgimento de manchas ou placas avermelhadas, esbranquiçadas ou escurecidas; nódulos persistentes; inchaço na mandíbula; sangramento sem causa conhecida; lesões indolores; dentes moles e doloridos sem causa e dificuldade de falar/mastigar ou engolir.

Foto: Igor Matias