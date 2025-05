Sorteio do Dia das Mães do RioMar Aracaju entrega carro no valor de mais de 120 mil

O sorteio do prêmio alusivo à campanha promocional de mães — um carro BYD totalmente elétrico, símbolo de inovação, praticidade e sustentabilidade — foi realizado na última quinta, dia 22 de maio, com base na extração da Loteria Federal. A promoção especial em homenagem ao Dia das Mães aconteceu entre os dias 25 de abril e 18 de maio.

Com quase 5 mil participantes e mais de 15 mil notas fiscais cadastradas, a promoção refletiu o compromisso do RioMar Aracaju com um futuro mais verde, alinhando-se ao estilo de vida de mães modernas, conscientes e sempre em movimento.

A grande ganhadora foi a empresária Maria Lúcia Souto Maior Queiroz de Almeida, que revelou ter sentido, desde o início, que seria contemplada.

“Quando fiz a compra e cadastrei as notas, falei para todo mundo que o carro seria meu. A vendedora até brincou, dizendo que gostou da minha positividade, já que a maioria dos clientes não acredita tanto na sorte”, Lulu Souto.

Mãe de dois filhos em idade escolar, Maria Lúcia divide a rotina entre os compromissos profissionais e as demandas da maternidade. Para ela, o novo carro combina perfeitamente com seu estilo de vida dinâmico e consciente.

“Achei o prêmio maravilhoso, um presente que toda mãe ficaria feliz em receber. Para mim, chegou em um momento muito oportuno. Tento ser uma super mãe, presente nas tarefas do dia a dia das crianças e dedicada ao meu trabalho. Um carro moderno, com todos os atributos que o BYD oferece, era um sonho — e a campanha do RioMar o tornou realidade. Estou muito feliz por ter sido a contemplada.”

