Sorteio público seleciona intercambistas para a nova edição do ‘Sergipe no Mundo’

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realizou nesta segunda-feira, 16, no auditório do Centro de Excelência Leandro Maciel, em Aracaju, o sorteio público para definir os participantes da segunda edição do programa ‘Sergipe no Mundo’. Dos 366 alunos classificados no processo seletivo simplificado (Edital nº 12/2025), foram sorteados 100 estudantes de acordo com a inscrição realizada para as línguas inglesa, espanhola ou francesa.

Nesta quarta-feira, 18, a Seed divulgará a lista final com os nomes dos alunos intercambistas e os respectivos países de destino. Os países de destino são Irlanda (cidades de Waterford e Galway); Inglaterra (Cambridge e Brighton); Canadá (Vancouver); Estados Unidos (San Diego); Austrália (Camberra); Espanha (Sevilha e Málaga); e França (Lyon).

Os primeiros números de matrícula sorteados definiram os dez alunos que irão para a França, além de cinco excedentes. Na sequência, foram conhecidos os 20 contemplados para o intercâmbio na Espanha e seus 10 excedentes. Depois, foram sorteados 70 alunos inscritos para os países de língua inglesa, juntamente com 10 excedentes. No total, serão 10 alunos em cada uma das 10 cidades participantes.

Para o aluno do 2º ano do Centro de Excelência Leandro Maciel, Kauã Vieira, a experiência proporcionada pelo ‘Sergipe no Mundo’ será enriquecedora para sua vida acadêmica. “Seria muito bom ter um intercâmbio no currículo e, além disso, saber falar outra língua é muito importante para a vida profissional”, ressaltou.

Kauã foi um dos contemplados durante o sorteio dos alunos inscritos para o idioma inglês. Em um momento de alegria e emoção, rodeado de colegas e equipe escolar, ele compartilhou como decidiu se inscrever no programa. “Minha diretora começou a divulgar o ‘Sergipe no Mundo’ no começo do ano, e eu achei muito interessante, porque pensei que poderia ser uma experiência muito boa e importante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. Mesmo assim, tinha muita expectativa e não acreditava que passaria. Acho que ainda não caiu a ficha”, contou o aluno após receber a notícia.

Presente na ocasião, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou a importância da etapa do programa. “Hoje, temos um momento de fechamento e definição daqueles que irão participar dessa edição. É um programa bastante concorrido. O número de inscrições neste segundo ano foi muito maior do que no primeiro, porque os participantes da edição anterior retornaram e validaram, ressaltando a qualidade e importância de suas experiências. Hoje, ocorreu o sorteio, e a partir daí vão ser iniciadas todas as providências. Lembro que a agência e a empresa responsáveis pelo envio dos alunos ao exterior passaram por processo de licitação, já foram homologadas e estão presentes aqui no sorteio, para que possamos dar continuidade daqui em diante”, sublinhou ele.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Seed (Dase), Eliane Passos, frisou a ampla transparência foi garantida em todo o processo, desde a publicação do edital até a execução do sorteio. “Abrimos as inscrições, e os estudantes tiveram a oportunidade de se cadastrar e demonstrar que atendiam aos requisitos do programa. Após o resultado inicial, abriu-se a fase de recursos, quando puderam contestar a primeira lista. Em seguida, divulgou-se o resultado final. Hoje, realizamos o sorteio com transmissão no canal da Educação no YouTube, para que os estudantes, de onde estiverem, possam acompanhar a transparência do processo — já que temos inscritos de todo o estado de Sergipe”, detalhou.

Metodologia

Após os trâmites de inscrição, divulgação de listas de inscritos e classificados, interposição de recursos e anúncio da lista final, o sorteio público foi transmitido ao vivo pelo YouTube de forma clara e objetiva, obedecendo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), divulgando apenas os números de registro dos inscritos aprovados — conforme a lista final publicada anteriormente no site seed.se.gov.br.

O sorteio foi acompanhado de perto por representantes das diretorias regionais de educação, diretores de escolas, estudantes do Centro de Excelência Leandro Maciel, além de diversos representantes da Seed.

Foto: Maria Odília/Seed