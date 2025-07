SPM abre inscrições pra curso de Revestimento Cerâmico voltado para mulheres

Para ampliar as oportunidades de qualificação profissional para as mulheres, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), abriu inscrições para o curso de Revestimento Cerâmico, que será realizado em parceria com a Moura Dubeux, nos dias 30, 31 de julho e 1º de agosto, das 7h às 17h, na Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).

O curso também conta com o apoio do Instituto Engenheiro Joaquim Correia. As mulheres inscritas terão direito ao café da manhã e almoço, além da camisa do projeto e do certificado de conclusão da qualificação profissional.

“A inclusão produtiva das mulheres é um dos focos de atuação da SPM. E este curso vai capacitar para que elas possam atuar na construção civil. Inclusive, as participantes com melhor desempenho poderão ser contratadas”, detalha a diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Econômica da SPM, Gabriela Fonseca.

As inscrições podem ser feitas aqui.

Foto: Ascom/SPM