SSP disponibiliza vagas para estágio na área de Publicidade e Propaganda

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Diretoria de Comunicação, dá publicidade a processo seletivo que tem por objetivo selecionar estudantes de nível superior na área de Publicidade e Propaganda. São duas oportunidades – sendo 1 (uma) para preenchimento imediato, no turno matutino, para a reposição de vaga, e a outra para formação de cadastro reserva.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 30 de outubro, quando deverá ser encaminhado o currículo para o endereço eletrônico ascom.ssp@ssp.se.gov.br, com o título “SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO – PP”. Podem participar do processo seletivo estudantes do curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, os quais poderão ser convocados no prazo de um ano.

Para a seleção, o candidato deve estar devidamente matriculado, com frequência regular na instituição de ensino superior e cursando obrigatoriamente entre o 4º e o 7º período. O processo seletivo será composto por análise curricular, devendo o interessado enviar currículo e portifólio em anexo.

A bolsa-auxílio ofertada para o cumprimento de 4 horas diárias presenciais (20 horas por semana) é no valor de R$ 600,00, com adição de vale-transporte no valor de R$ 9,00 e cobertura de seguro contra acidentes pessoais. O estágio terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, condicionada à comprovação de manutenção do vínculo acadêmico.

A data do processo seletivo será informada posteriormente aos candidatos que enviarem currículo até o prazo especificado. A Diretoria de Comunicação coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações, por meio do telefone (79) 3216-5487.

Requisitos e atribuições

Entre os requisitos estão características como: assiduidade, pontualidade, proatividade e iniciativa, organização, boa comunicação, capacidade de gerenciamento de prazos, abertura para feedbacks e desenvolvimento de trabalho em equipe.

Para a área de Publicidade e Propaganda, requere-se: criar conteúdos (reels, stories, textos para cards, etc.) para os perfis oficiais nas redes sociais da SSP para conscientizar a população sobre segurança, prevenção de crimes e programas comunitários; registrar e divulgar eventos e ações de segurança pública, promovendo transparência; registrar ações e resultados de programas de segurança, facilitando a prestação de contas e a análise de impacto.

Fonte SSP