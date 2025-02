SSP e Prefeitura de Aracaju alinham planejamento da segurança pública nos eventos do aniversário

Em reunião entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e a Prefeitura de Aracaju realizada nesta quinta-feira, 20, as instituições definiram detalhes do planejamento estratégico e operacional para a segurança pública dos eventos que serão realizados em alusão às comemorações dos 170 anos da capital sergipana, celebrado em 17 de março. A prefeita da capital, Emília Corrêa, e o vice-prefeito, Ricardo Marques, estiveram na reunião que ocorreu com os gestores da SSP, do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar.

Estiveram presentes na reunião o delegado-geral, Thiago Leandro; a diretora operacional do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza; o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro; o secretário de articulação política e presidente interino da Funcaju, Fábio Uchôa; e o comandante da Guarda Municipal, Ricardo Silva.

Para o secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, a reunião demonstra o comprometimento das instituições com a segurança da população aracajuana. “Foi um encontro bastante produtivo, em que delimitamos as ações que serão implementadas pelas forças de segurança pública estaduais nos eventos que perfazem a celebração do aniversário da nossa capital”, avaliou.

João Eloy relembrou ainda que Aracaju é referência nacional em segurança pública, inclusive com quedas visíveis na incidência de crimes violentos, e destacou que a SSP está comprometida com a tranquilidade dos eventos alusivos ao aniversário da capital sergipana. “Todo o aparato da segurança pública estará disponível para que tenhamos uma celebração tranquila para todos os aracajuanos e para todos aqueles que virão à nossa cidade”, evidenciou o secretário da SSP.

A prefeita de Aracaju considerou que a reunião concretiza o alinhamento entre a SSP e a gestão municipal no tocante à segurança pública dos eventos alusivos ao aniversário da capital sergipana. “Esse encontro nos dá suporte para que a capital tenha esse olhar de união para combater todo e qualquer crime. A segurança é fundamental, essencial, constitucional e necessária, e essa sensação de segurança cabe a todos nós”, declarou Emília Corrêa.

João Eloy conclui ressaltando a importância do trabalho conjunto entre as instituições para garantir a segurança pública da população aracajuana, inclusive em festejos tradicionais, como o aniversário da cidade. “Em todos os eventos que vierem a acontecer em Aracaju, nós vamos estar presentes. A finalidade do nosso encontro aqui hoje é justamente garantir a segurança.

ASN – foto SSP