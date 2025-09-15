SSP e SES informam contatos telefônicos alternativos de emergência

As secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP/SE) e da Saúde (SES) informam que, desde as primeiras horas desta segunda-feira, 15, os serviços de emergência por meio dos números tridígitos – a exemplo do 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (Samu) – apresentam instabilidade devido a uma falha técnica na operadora Oi, responsável pelo número 0800 que faz o redirecionamento das chamadas para os atendentes dos serviços.

Temporariamente, os chamados à segurança pública devem ser efetuados pelos telefones 79 2018-0203 e 79 2018-0205. Para os chamados ao Samu 192 Sergipe, durante esse período, a população pode fazer contato pelos telefones alternativos 79 99888-0575, 79 99891-3193 ou 79 99898-6970.

O problema já foi comunicado formalmente à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a gestão estadual segue acompanhando a situação junto à operadora Oi para que o restabelecimento ocorra no menor tempo possível.

A SSP e a SES reforçam o compromisso com a continuidade dos serviços de emergência e atua para normalização dos contatos telefônicos.