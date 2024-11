Staleiro Beach Club vai comandar festa com Netinho e Márcia Freire

Em clima de sunset, os artistas baianos vão dividir o palco com mais duas atrações sergipanas prometendo muita música e diversão

A temporada de shows em clima de sol e mar está de volta ao Staleiro Beach Club em Aracaju. No dia 14 de dezembro, o bar e restaurante praieiro mais badalado da cidade antecipa a chegada do verão e promove o Axé Beach, com uma programação super especial. Para estreia desta nova edição do projeto, foram “escalados” um time de peso de artistas da Bahia e de Sergipe. A partir das 14h, se apresentarão grandes atrações, como Netinho, Márcia Freire, Axé Vinil e DJ Lealdo.

No palco do Staleiro Beach Clube, Netinho levará toda a sua energia cantando clássicos de sua carreira dos anos 80 e 90. Considerado um dos maiores puxadores de blocos de trio, o artista vai apresentar canções como “Mila”, “Haja amor”, “Praieiro”, “Estrela primeira”, “Baianidade Nagô”, “Prefixo de Verão”, “Menina”, “Beijo na Boca” e “Fim de Seaman”.

Também conhecida como furacão loiro e uma das maiores agitadoras nos blocos de trio elétrico, Márcia Freire vai apresentar um repertório que promete “abalar” e não deixar ninguém ficar parado. “É o Ouro!”, “Auê”, “Pega no Balanço”, “Vai e Vem das Ondas”, “Mente e Corpo”, “Cheiro de Amor” e “Subir Ladeira” são alguns dos sucessos que o público vai ouvir. A ex-vocalista da banda Cheiro de Amor vai cantar ainda hits atuais, como a música recém-lançada “Um Carnaval em Mim”.

Em clima de sunset, o Axé Beach promete ser uma festa inesquecível e prestigiada. Portanto, garanta logo o seu convite porque o acesso é limitado. Vendas na loja Point do Ingresso, localizada no 1º piso do RioMar Shopping. Também é possível comprar de forma online através do site www.pointdoingresso.com.br. O Staleiro Beach Club fica localizado na Avenida Inácio Barbosa, 13665 – Mosqueiro. Mais informações pelo Instagram @staleiro79 .

Serviço:

Evento: Axé Beach

Data: 14 de dezembro de 2024

Local: Staleiro Beach Club

Horário: 14h

Atrações: netinho, Márcia Freire, Axé Vinil e DJ Lealdo

Vendas de ingressos: Point do Ingresso e online

Informações: Instagram @staleiro79

Texto e foto Osanilde Oliveira