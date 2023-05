Startup aracajuana é selecionada para financiamento do governo

Escolhida entre 280 startups, o projeto Quick Aid K é selecionada para a próxima fase do Programa InovAtiva Brasil

Uma nova startup aracajuana teve seu projeto selecionado pelo programa governamental InovAtiva Brasil, que busca acelerar o investimento e desenvolvimentos de novos produtos e pesquisas tecnológicas no país. O projeto em questão é o Quick Aid K, que trata sobre um curativo anti-hemorrágico, biodegradável, biocompatível, inovador e de custo acessível para pets.

Idealizado pelas mestrandas Erika Santos Lisboa e Victoria Louise Santana dos Santos, da Pós-graduação em Biotecnologia Industrial (PBI) da Universidade Tiradentes (Unit), a ideia foi aprovada na última edição do Programa InovAtiva Brasil, iniciativa do Governo Federal que visa apoiar e acelerar startups inovadoras em todo o país.

As estudantes do PBI fazem parte de um grupo multidisciplinar dedicado a estudar uma membrana hemostática para uso em serviços de urgência e emergência na área da saúde. A necessidade surgiu a partir do olhar de uma das componentes da equipe, que trabalha justamente com urgências e emergências, e percebeu que um curativo que amenizasse os sangramentos de pets até que o socorro chegasse ao local para atendimento, evitaria danos maiores. “O processo é rápido, escalonável e com potencial inovador”, diz Erika Lisboa.

“O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Industrial da Unit é um exemplo de como a formação acadêmica pode ser uma importante ferramenta para o empreendedorismo, fornecendo aos alunos as habilidades, os conhecimentos e o suporte necessários para transformar ideias em negócios bem-sucedidos. O projeto Quick aid K das alunas do Curso é um destes exemplos”, comemora o coordenador do PBI, professor Marcelo Mendonça, reforçando que tal aprovação representa uma grande conquista para a startup, gerando maior visibilidade e reconhecimento diante do mercado.

A equipe já participou de outros programas de aceleração como Centelha Sergipe ficando em primeiro lugar dentre os 34 projetos aprovados.

InovAtiva Brasil

O Programa foi criado em 2013 pelo Ministério da Economia (à época, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e oferece gratuitamente capacitação, mentoria, conexão e visibilidade às startups selecionadas. Realiza dois ciclos de aceleração por ano, atendendo até 360 startups de qualquer setor e região do Brasil, além de um ciclo específico para startups de impacto social e ambiental. O objetivo do programa é fortalecer e fomentar o ecossistema de inovação no Brasil, promovendo a geração de negócios sustentáveis e de alto potencial de crescimento.

Asscom Unit