Startup Day vai reunir principais atores do ecossistema de inovação sergipano

Evento será realizado neste sábado, a partir das 8h30, na sede do Sebrae.

O maior evento destinado ao segmento de startups em Sergipe, o Startup Day, acontece neste sábado, a partir das 8h30h, na sede do Sebrae, com a proposta de fomentar o ecossistema de inovação e estimular o debate sobre empreendedorismo.

A programação conta com painéis, apresentações de pitchs (momento em que as startups apresentam seus modelos de negócio a potenciais investidores) e atividades para promover a interação entre os participantes.

O evento tem como público-alvo empreendedores que possuem startups, desenvolvedores/programadores, estudantes, designers, investidores, aceleradoras e incubadoras, mas qualquer pessoa pode participar das atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site se.lojavirtualsebrae.com.br.

Durante a manhã serão promovidos dois painéis. O primeiro deles, o ‘Como atrair investidores para sua startup’, contará com as participações de Kuana Yrina, CEO da Aceleradora Condor Connect e Júnior Andrade, da Aceleradora Ventiur. Aceleradoras são empresas que colaboram com o desenvolvimento de startups que estão começando, ajudando a encontrar novos investidores ou a atingir o ponto de equilíbrio — quando elas se mantêm com as receitas obtidas.

Já às 10h30, o painel abordará o tema ‘Como construir a sua marca’, com as presenças de Hélio Santa Rosa, chefe do escritório do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em Sergipe, da analista técnica do Sebrae, Kattiussya Alves, e do gerente de Comunicação do Sebrae, Givaldo Ricardo.

No período da tarde, a partir das 13h45, acontece a ‘Vitrine Jovens Empreendedores, uma oportunidade para alunos do ensino médio, técnico e superior atendidos pelos programas de Educação Empreendedora apresentarem seus projetos para uma banca de mentores experientes no mercado de startups.

Desafio Like a Boss

Encerrando as atividades, às 15h, será promovida a seletiva estadual do Desafio Sebrae Like a Boss, uma competição de startups que tem como objetivo ajudar empreendedores a expandirem seus negócios tanto em nível nacional quanto internacional.

Para este ano, o Desafio tem como foco startups em operação (aquelas que começaram a oferecer seus produtos e serviços no mercado) e startups em tração (aquelas já consolidadas e que estão buscando se expandir).

A competição é realizada em duas fases: a estadual e a nacional. Na etapa estadual, doze startups irão apresentar o seu modelo de negócio a uma banca de jurados por meio de pitches de no máximo três minutos.

Serão escolhidas três equipes, que conquistarão o direito de representar Sergipe na etapa nacional da competição. Os vencedores nacionais terão acesso a uma ampla gama de recursos e serviços de apoio, incluindo treinamento, mentoria, participação em eventos, conexão com investidores e outras startups e visibilidade de mídia.

Além disso, os empreendedores terão a oportunidade de se conectar com outros líderes do setor e receber insights valiosos sobre as últimas tendências e oportunidades em seus mercados-alvo.

Demoday Startup Nordeste

A programação do Startup Day também conta com a realização do Demoday Startup Nordeste, momento em que as 27 startups atendidas na fase de bolsas do programa Startup Nordeste irão apresentar suas propostas de valor para uma banca de investidores.

O programa Startup Nordeste proporcionou a estes empreendedores, ao longo de seis meses, capacitações, mentorias e participações em eventos, contribuindo para o aperfeiçoamento de seus modelos de negócios.

O Sebrae está localizado na Avenida Tancredo Neves, 5.500, no Bairro América.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante