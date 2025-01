Staycation: aproveite suas férias na sua própria cidade

Por Hugo Julião*

Staycation é uma forma prática e econômica de turismo que consiste em usufruir das férias em sua própria cidade ou região onde se vive. O termo, derivado das palavras em inglês stay (ficar) e vacation (férias), propõe explorar o que está ao seu redor: museus, parques, restaurantes e até hospedagens locais, como hotéis e resorts, para renovar as energias sem enfrentar grandes deslocamentos.

A prática surgiu nos Estados Unidos em 2007, durante uma crise econômica, como uma alternativa acessível para desfrutar de momentos de lazer. No Brasil, a tendência ganhou força durante a pandemia de Covid-19, tornando-se uma das poucas opções seguras de descanso, ao evitar viagens longas ou o uso de transporte coletivo. Desde então, a ideia se consolidou, destacando-se como uma forma de valorizar o comércio local e redescobrir a própria cidade.

Para planejar um staycation bem-sucedido, organize suas atividades com antecedência. Pesquise eventos, pontos turísticos e opções de lazer que você talvez nunca tenha explorado. Uma trilha em um parque próximo, uma visita a uma exposição cultural ou um almoço em um restaurante que você sempre quis conhecer podem transformar o seu dia. Outra sugestão é reservar um fim de semana em um hotel ou pousada local, para relaxar e sair da rotina.

Mais do que uma maneira de economizar, o staycation é uma oportunidade para enxergar sua cidade sob uma nova perspectiva. Descubra as riquezas do seu entorno, alimente sua curiosidade e transforme suas férias em experiências marcantes sem precisar ir muito longe.

*Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Setur-SE

