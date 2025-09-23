STERTS divulga nota de pesar pela morte do radialista e treinador Aylton Rocha

O futebol brasileiro e, especialmente o sergipano está de luto.
Pois, nesta segunda-feira, 22, faleceu o querido radialista e treinador Aylton Rocha. Com passagens vitoriosas no Bahia, Sport, Santa Cruz, Sergipe, CSA e no Itabaiana.
Em sua época, Aylton formou um extraordinário meio de campo na companhia de Zé Pequeno e Naninho. Que nosso pai o receba de braços abertos. E, conforte os seus familiares.
De acordo com a família, Aylton estava internado desde a terça – feira da semana passada. E, na noite de ontem, não resistiu as complicações respiratórias.
O velório ocorre na sede da Osaf, na Rua de Itaporanga. Com sepultamento previsto para as 11:30 h no cemitério Santa Isabel
Aracaju – Se 23 de Setembro de 2025
Direção do STERTS