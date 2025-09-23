E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 23 de setembro de 2025
STERTS divulga nota de pesar pela morte do radialista e treinador Aylton Rocha

O futebol brasileiro e, especialmente o sergipano está de luto.

Pois, nesta segunda-feira, 22, faleceu o querido radialista e treinador Aylton Rocha. Com passagens vitoriosas no Bahia, Sport, Santa Cruz, Sergipe, CSA e no Itabaiana.

Em sua época, Aylton formou um extraordinário meio de campo na companhia de Zé Pequeno e Naninho. Que nosso pai o receba de braços abertos. E, conforte os seus familiares.

De acordo com a família, Aylton estava internado desde a terça – feira da semana passada. E, na noite de ontem, não resistiu as complicações respiratórias.

O velório ocorre na sede da  Osaf,  na Rua de  Itaporanga. Com sepultamento previsto para as 11:30 h no cemitério Santa Isabel

Aracaju – Se 23 de Setembro de 2025

Direção do STERTS

