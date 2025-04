Sterts e Associação Imprensa Fm, assinam convênio histórico com a Fecomércio

Foi assinado na tarde desta quarta-feira (09), convênio entre o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Associação Imprensa FM e Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe (Sterts) com o objetivo de ampliar a capacitação profissional dos radialistas do estado, com cursos de qualificação linguística, idiomática e extensão profissional.

Nesta primeira etapa, serão 20 vagas para o curso de inglês básico – intermediário para comunicadores [com prioridade para os comunicadores do rádio Fm. Além de 30 vagas para edição de imagens e vídeos para internet. A ser ministrado pelo Senac.

Na oportunidade, assinaram o convênio: o Diretor Regional do Senac, Nilson Lima; o presidente da Associação Imprensa Fm – Sindicato dos Radialistas, Alex Carvalho; e o Presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

“Trata-se de um convênio histórico para a nossa categoria, revelou um eufórico Alex. Que contou uma outra novidade a ocorrer no mês de junho. Quando serão abertas 25 vagas para os cursos de oratória, palestrante e mestre de cerimônia.