STERTS  emite Nota de Pesar pela morte do radialista Dantas Mendes, o “Fera do Rádio”

É com grande pesar que a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) informa o falecimento do radialista Dantas Mendes, o “Fera do Rádio”, ocorrido na noite desta quarta-feira, 25 de dezembro, aos 67 anos.

Mendes estava internado desde o dia 18 de dezembro devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Atualmente, Dantas Mendes estava trabalhando na Rádio Aperipê e era uma figura amplamente respeitada e admirada no meio da comunicação sergipana, deixando um legado de profissionalismo, dedicação e amor pelo rádio.

Aos familiares, amigos e colegas de profissão, apresentamos nossas mais sinceras condolências neste momento de dor e luto. O corpo de Dantas Mendes está sendo velado no Velatório OSAF, e o sepultamento será realizado hoje, às 15 horas, no Cemitério São João Batista.

Que ele descanse em paz.

Aracaju, Se 26 de Dezembro de 2024

Fonte STERTS