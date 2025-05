Sterts: Sindicato dos radialistas empossa a nova diretoria, nesta quarta

Nesta quarta-feira, 27, na sede do Cotinguiba Esporte Clube, ocorreu a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (Sterts) para o quadriênio 2025 – 2029.

A solenidade reuniu, além da categoria, autoridades políticas e lideranças sindicais. As eleições para diretoria da entidade aconteceram no último dia 26 de abril, quando a Chapa única liderada pelo presidente do Sterts, venceu as eleições com 163 votos, representando 54,51 % dos votos válidos.

“O Sterts é uma entidade que tem uma história de lutas e conquistas. A diretoria que se concluiu ontem fez bem esse papel e defendeu todos os direitos da categoria. Temos agora o desafio de uma pauta aprovada pelos colegas. Mas Sterts não é só uma questão interna, estamos integrados à sociedade e precisamos sempre estar propondo este diálogo e interação com os movimentos sociais e sindicais, este será um dos papeis da diretoria que se inicia agora neste final de mês e se conclui em maio de 2029”, destacou o presidente reeleito, Alex Carvalho.

O 2ª vice-presidente do sindicato, Adel Ribeiro, também falou sobre as suas expectativas para este quadriênio que se inicia. “É com imensa alegria que encerramos esse ciclo e iniciamos um outro. Foram muitos os desafios, mas temos a convicção que cumprimos bem o desiderato que nos foi confiado pela categoria. Há ainda muito a avançar e nessa perspectiva, que abraçamos essa nova etapa, na certeza de que, juntamente com o apoio dos colegas radialistas, obteremos muitas outras conquistas”.

Uma das novidades na futura gestão do Sterts será a disponibilização de cursos profissionalizantes e de aperfeiçoamento profissional para os associados. “Entendemos ser uma pauta de suma importância para o fortalecimento da categoria. Será um momento de fortalecimento dos radialistas. Uma gestão que criará pontes de interlocução e convivência com a sociedade”, concluiu Alex.

Por: Elder Santos