Stopover: veja como conhecer mais de um destino com uma única passagem

Por Hugo Julião

O stopover tem se tornado uma alternativa cada vez mais atrativa para turistas que desejam explorar mais cidades em uma única viagem. Por meio de programas oferecidos por companhias aéreas, os passageiros podem transformar uma simples conexão em uma experiência turística, aproveitando a parada para conhecer novos destinos sem custo adicional na passagem. Por sua vez, o Ministério do Turismo (Mtur), tem incentivado a prática através do programa Conheça o Brasil: Voando.

A modalidade de stopover permite que voos longos sejam “quebrados” por meio de uma escala ou conexão, dando ao viajante a chance de explorar a cidade onde ocorre a parada. Durante essa pausa, que pode durar até três dias, é possível aproveitar a hospedagem, fazer passeios, saborear a gastronomia local.

Opções de stopover no Brasil

No Brasil, a Gol Linhas Aéreas oferece stopover em voos que fazem conexão em São Paulo (Guarulhos ou Congonhas) e Brasília. O programa permite uma parada de até três noites sem custo adicional. Para reservar, o passageiro deve selecionar a opção de stopover ao comprar a passagem em voos com conexão nessas cidades.

Já a Latam Airlines também disponibiliza stopover para passageiros com conexões em cidades como São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, Manaus, Curitiba e Belém. Esse programa permite que os passageiros saiam do aeroporto e aproveitem os principais pontos turísticos locais por até três dias, sem aumento no valor do bilhete. A reserva pode ser feita durante o processo de compra online, em voos que incluem essas cidades como pontos de conexão.

Como utilizar o stopover

Para aproveitar o stopover, é importante que o passageiro preste atenção ao selecionar as passagens, verificando se há conexão em uma cidade de interesse e selecionando a opção de stopover no momento da compra. É fundamental também estar atento às regras específicas de cada companhia, como a duração máxima da parada e a necessidade de agendar essa opção com antecedência.

Vantagens do stopover

O stopover não só facilita a economia em hospedagem e transporte, como também permite que o viajante estenda sua viagem e explore uma nova cidade sem precisar alterar completamente seu itinerário. Ao mesmo tempo, contribui para o turismo nacional, incentivando a permanência de turistas em cidades brasileiras antes de seguir para destinos internacionais.

Conheça o Brasil: Voando

Com o objetivo de incentivar e facilitar as viagens pelo Brasil, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e as companhias Azul, Gol, LATAM e Voepass, lançou o programa Conheça o Brasil: Voando. Essa iniciativa busca aproximar os brasileiros das belezas do país, apoiando o setor de turismo e promovendo a diversidade e riqueza cultural do Brasil. Com o stopover, viajar e explorar novas cidades se torna mais fácil e acessível, permitindo uma experiência de viagem mais completa e enriquecedora.

* Hugo Julião é jornalista, radialista, publicitário, diretor do portal Aracaju Magazine e diretor de Captação de Eventos da Set