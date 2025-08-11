Sunset Maraú reúne proprietários para celebrar estilo de vida à beira-mar, em Aracaju

Evento exclusivo foi realizado pela Laredo Urbanizadora no Maraú Mar Residence, condomínio fechado de alto padrão na nova Orla Sul

A Laredo Urbanizadora promoveu o primeiro Sunset Maraú, um evento pensado para reunir os proprietários e celebrar a experiência de viver à beira-mar. Com uma vista privilegiada e um pôr do sol deslumbrante, o encontro realizado nesta sexta-feira, 8, proporcionou momentos de integração, descontração e valorização do estilo de vida único que o condomínio oferece.

As famílias circularam pelos espaços de lazer, aproveitaram para conhecer melhor os vizinhos e vivenciar, de forma plena, a proposta de moradia que une natureza, sofisticação e convivência. Para o presidente da Laredo, Jorge Machado, o evento simboliza mais do que um momento de confraternização.

“Criar comunidades é a essência do nosso trabalho. Não entregamos apenas um endereço, mas um lugar onde as pessoas constroem histórias, fazem amigos e aproveitam o melhor da vida. Este Sunset é o primeiro de muitos encontros que vão fortalecer esse espírito coletivo”, comentou.

Entre um brinde e outro, os convidados aproveitaram para contemplar o mar e conhecer os detalhes da estrutura do condomínio. Segundo vice-presidente da Laredo, Paulo Machado, o evento reflete o conceito de “design de convívio” que orienta os projetos da empresa.

“Mostramos aos clientes todo o cuidado com especificações, acabamentos e padrão construtivo. Além disso, reforçamos que o Maraú está em uma região em constante valorização, cercada por praia, bares, restaurantes e com a expectativa de receber um shopping ainda este ano”, disse.

O clima de celebração também serviu para reforçar o vínculo da empresa com os clientes. O diretor operacional Maikon Raphael Lima destacou que o Sunset integra o pós-venda da Laredo. “O Maraú é um produto que une alto padrão e integração com a natureza. Criar momentos de celebração e proximidade é essencial para quem escolheu viver aqui”, explicou.

Em meio às conversas descontraídas, o gestor comercial Alisson Rigueira reforçou aos convidados os atributos que tornam o Maraú único. “São aproximadamente 90 lotes à beira da praia, com rooftop e academia de dois pavimentos voltados para o mar. É um projeto que eleva o padrão do mercado e que ainda conta com poucas unidades disponíveis”.

Impressões

Os próprios moradores também compartilharam suas impressões. O promotor de Justiça Maurício Gusmão Magalhães, amante do surfe, contou que encontrou no Maraú o lugar perfeito. “Eu surfo, então já buscava um lar à beira-mar. O mar já seria suficiente para me conquistar, mas o que encontrei aqui superou tudo”.

Já a servidora do Judiciário Ana Paula Borges destacou a confiança que deposita na construtora. “Compramos no início do projeto e sempre acreditamos no cuidado da Laredo, desde a fiação subterrânea até o acabamento das vias. Estamos muito satisfeitos”.

Para o diretor técnico da Laredo, Franklin Bezerra, ver os espaços ganhando vida foi um momento especial. “Cada espaço foi pensado para encantar. Do traço arquitetônico ao acabamento final, tudo foi feito para que os moradores sintam orgulho de chamar o Maraú de lar”.

Sobre o Maraú Residence

Situado na nova Orla Sul, no bairro Robalo, o Maraú Mar Residence, condomínio fechado de alto padrão, reúne arquitetura, paisagismo e lazer completo em mais de 84 mil m². O projeto inclui rooftop panorâmico, academia frente ao mar, sauna integrada à piscina, quadras esportivas, pet place e áreas de convivência assinadas por Wesley Lemos e Lainy Lemos, com um conceito biofílico que valoriza a integração entre natureza e sofisticação.

Texto e foto NV Comunicaçã