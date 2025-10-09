SUPERCOPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR ENTRA NAS OITAVAS DE FINAL COM JOGOS EM OITO MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A emoção da Supercopa Serigy de Futebol Amador chega às oitavas de final no próximo fim de semana, com uma programação intensa de jogos nos dias 11 e 12 de outubro, em oito municípios sergipanos. A competição, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), valoriza o futebol de base e o talento dos atletas que representam suas cidades em uma das maiores competições amadoras do estado.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da competição como ferramenta de integração e valorização do futebol sergipano. “A Supercopa Serigy é um exemplo do quanto o esporte transforma e une as comunidades. Ver tantos municípios mobilizados, com atletas e torcedores vibrando a cada rodada, mostra que o futebol amador é uma grande força do nosso estado. O Governo de Sergipe segue firme no compromisso de apoiar e fortalecer o esporte em todas as regiões”, afirmou.

A competição segue com eliminatórias diretas até a grande final, que promete consagrar as melhores equipes masculinas e femininas do estado, no dia 1º de novembro, na Arena Batistão.

Copa Serigy

Em sua primeira edição, o torneio mobiliza 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição é realizada em 24 cidades-sede, com a programação de 154 partidas até 26 de outubro. Um marco desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado.

A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.

A Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. O evento também foi possível graças à emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, apoio já garantido, também, para a próxima edição, em 2026.

Programação de jogos

Sexta-feira, dia 11

Tobias Barreto – Estádio O Brejeirão

13h30: Tobias Barreto x Barra dos Coqueiros (Masculino)

Aracaju – Estádio Anchietão

13h30: São Cristóvão x Poço Redondo (Feminino)

15h: Aracaju x Poço Verde (Feminino)

Canindé de São Francisco – Estádio André Avelino

15h30: Monte Alegre x Itaporanga D’Ajuda (Masculino)

17h: Canindé x Capela (Feminino)

18h30: Canindé x Divina Pastora (Masculino)

Sábado, dia 12

Rosário do Catete – Estádio Polycarpo Diniz de Resende

8h: Gararu x Siriri (Feminino)

9h30: Rosário do Catete x Gararu (Masculino)

São Domingos – Estádio José Arnaldo Pereira

8h: Pedrinhas x Nossa Senhora de Lourdes (Feminino)

9h30: São Domingos x Nossa Senhora de Lourdes (Masculino)

Capela – Estádio Rio Branco

8h: Estância x Japaratuba (Feminino)

9h30: Capela x Estância (Masculino)

Nossa Senhora do Socorro – Estádio Wellington Elias

8h: Pacatuba x Tobias Barreto (Feminino)

9h30: Nossa Senhora do Socorro x Propriá (Masculino)

Barra dos Coqueiros – Estádio João Cruz

13h30: Ilha das Flores x Itabaianinha (Masculino)

15h: Ilha das Flores x Barra dos Coqueiros (Feminino)

Foto: Thiago Santos