SUPERCOPA SERIGY DE FUTEBOL AMADOR ENTRA NAS OITAVAS DE FINAL COM JOGOS EM OITO MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A emoção da Supercopa Serigy de Futebol Amador chega às oitavas de final no próximo fim de semana, com uma programação intensa de jogos nos dias 11 e 12 de outubro, em oito municípios sergipanos. A competição, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF), valoriza o futebol de base e o talento dos atletas que representam suas cidades em uma das maiores competições amadoras do estado.
A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da competição como ferramenta de integração e valorização do futebol sergipano. “A Supercopa Serigy é um exemplo do quanto o esporte transforma e une as comunidades. Ver tantos municípios mobilizados, com atletas e torcedores vibrando a cada rodada, mostra que o futebol amador é uma grande força do nosso estado. O Governo de Sergipe segue firme no compromisso de apoiar e fortalecer o esporte em todas as regiões”, afirmou.
A competição segue com eliminatórias diretas até a grande final, que promete consagrar as melhores equipes masculinas e femininas do estado, no dia 1º de novembro, na Arena Batistão.
Copa Serigy
Em sua primeira edição, o torneio mobiliza 31 municípios, com a participação de 62 equipes distribuídas entre as categorias masculina e feminina. A competição é realizada em 24 cidades-sede, com a programação de 154 partidas até 26 de outubro. Um marco desta edição é a obrigatoriedade da inscrição de equipes femininas por todos os municípios participantes, consolidando o protagonismo do futebol feminino no estado.
A premiação totaliza R$ 210 mil, distribuídos de forma igualitária entre as categorias. Além disso, a equipe campeã feminina representará Sergipe na Copa Rainha Marta Nordeste, ampliando a visibilidade do futebol sergipano no cenário regional.
A Copa Serigy de Futebol Amador é promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e apoio do Banese. O evento também foi possível graças à emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira, no valor de R$ 500 mil, apoio já garantido, também, para a próxima edição, em 2026.
Programação de jogos
Sexta-feira, dia 11
Tobias Barreto – Estádio O Brejeirão
13h30: Tobias Barreto x Barra dos Coqueiros (Masculino)
Aracaju – Estádio Anchietão
13h30: São Cristóvão x Poço Redondo (Feminino)
15h: Aracaju x Poço Verde (Feminino)
Canindé de São Francisco – Estádio André Avelino
15h30: Monte Alegre x Itaporanga D’Ajuda (Masculino)
17h: Canindé x Capela (Feminino)
18h30: Canindé x Divina Pastora (Masculino)
Sábado, dia 12
Rosário do Catete – Estádio Polycarpo Diniz de Resende
8h: Gararu x Siriri (Feminino)
9h30: Rosário do Catete x Gararu (Masculino)
São Domingos – Estádio José Arnaldo Pereira
8h: Pedrinhas x Nossa Senhora de Lourdes (Feminino)
9h30: São Domingos x Nossa Senhora de Lourdes (Masculino)
Capela – Estádio Rio Branco
8h: Estância x Japaratuba (Feminino)
9h30: Capela x Estância (Masculino)
Nossa Senhora do Socorro – Estádio Wellington Elias
8h: Pacatuba x Tobias Barreto (Feminino)
9h30: Nossa Senhora do Socorro x Propriá (Masculino)
Barra dos Coqueiros – Estádio João Cruz
13h30: Ilha das Flores x Itabaianinha (Masculino)
15h: Ilha das Flores x Barra dos Coqueiros (Feminino)
Foto: Thiago Santos