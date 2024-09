“Superei todas as dificuldades e hoje a Barra tem o maior canteiro de obras”, diz Alberto

O primeiro comício do prefeito Alberto Macedo (União Brasil), candidato à reeleição, atraiu milhares de apoiadores que querem que a Barra dos Coqueiros continue avançando com trabalho. A candidata a vice-prefeita, Géssica dos Anjos (Podemos), e os candidatos a vereador da Coligação A Barra Avança com Trabalho – formada pelo União Brasil, PL, Podemos e Mobiliza – também estiveram presentes no ato.

O comício aconteceu neste último sábado, 31, no Olimar, um dos diversos bairros da Barra dos Coqueiros que receberam ações significativas da atual gestão comandada por Alberto, como obras de pavimentação, construção de quadra poliesportiva e implantação do Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que garante título de imóvel para cidadãos de baixa renda.

Durante seu discurso, Alberto relembrou as dificuldades que encontrou ao assumir a Prefeitura em 2020, após quase 30 anos. Ele foi prefeito do município de 1989 a 1992.

“A Prefeitura arrecadava, em média, R$ 20 milhões. E, quando eu assumi à Administração, essa renda caiu para R$ 8 milhões, porque a obra da Termoelétrica da Celse tinha terminado. Mas o que mais nos dificultou foram os débitos de mais de R$ 23 milhões, 18 convênios federais sem prestar contas e um concurso público mal planejado para desempregar o povo da Barra e dizer depois que fui eu que fiz isso”, desabafou Alberto.

Atuais ações

Contudo, Alberto soube superar as dificuldades administrativas e financeiras e realizou uma série de ações que vêm transformando a Barra. Na Saúde, ele implementou a Telemedicina, Unidade Móvel e construção e reforma de UBS. Na Educação, construiu e reforma creches e escolas. No Desenvolvimento Urbano, pavimentou diversas vias. Na Assistência, criou o Cartão Alimentação Cidadã. Na Segurança, fundou a Guarda Municipal, fez parceria com a Secretaria de Estado da Segurança e diminuiu consideravelmente os índices de violência.

“Eu superei todas as dificuldades e hoje a Barra dos Coqueiros é uma cidade enxuta financeiramente e tem hoje o maior canteiro de obras da sua história. As nossas obras têm um objetivo maior que é dar qualidade de vida à população e atrair empreendimentos para dar emprego para as pessoas, para trazer renda para os cidadãos. Temos muito ainda o que fazer pela nossa cidade”, afirmou Alberto.

Para Barra Avançar

Para a Barra continuar avançando e garantir qualidade de vida aos moradores da Barra, Alberto propõe em seu plano de governo reformar e ampliar o Hospital e Clínica de Saúde Santa Luzia e construir uma UBS na Atalaia Nova. Na educação, ele construirá duas creches e expandirá políticas voltadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na assistência, Alberto fará a tão sonhada implantação do Programa de Cozinha Popular, que oferecerá refeições saudáveis a preços acessíveis. No campo da moradia, ele ampliará o Programa Reurb.

Voz feminina

Uma vez eleito, Alberto também quer ampliar a participação feminina em sua gestão. Atualmente, em torno de 60% do seu secretariado é composto por mulheres.

Prova disso é que ele tem Géssica dos Anjos, como candidata à vice-prefeita. Ela é ex-secretária municipal de Cultura da Barra dos Coqueiros.

Em seu discurso durante o comício, Géssica destacou ao público presente que a chapa Alberto e Géssica é a única que tem uma mulher candidata a vice, além de reforçar as suas bandeiras, como a participação feminina em mais espaços na sociedade e na juventude.

“Eu, mulher e jovem, me sinto muito feliz de estar ao lado de Alberto, que valoriza a mulher. Somos a única chapa aqui na Barra que valoriza a mulher, que tem uma mulher como vice. Eu me sinto muito grata. Quero representar todas mulheres fortes, guerreiras e determinadas. Nós vamos conseguir cada vez mais espaço nos locais que antes eram colocados homens, a exemplo do cargo de vice-prefeita”, discursou Géssica.

Assessoria de Comunicação Alberto Macedo