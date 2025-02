Sustentabilidade e inovação marcam a inauguração do complexo funerário Park La Pace

Cerimônia de entrega do empreendimento reuniu autoridades, imprensa e sociedade civil

Nesta segunda-feira (24), foi inaugurado em Nossa Senhora do Socorro o Park La Pace, novo empreendimento do estado no setor funerário. O espaço se destaca como o primeiro em Sergipe a reunir cemitério e crematório em um único local, além de trazer uma nova proposta de acolhimento às famílias enlutadas.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, imprensa, membros da sociedade civil e familiares, que puderam conhecer de perto a estrutura moderna e os serviços oferecidos pelo Park La Pace.

Sustentabilidade, conforto e dignidade do luto foram os pontos centrais do evento, que também abordou os planos de funcionamento e expansão do complexo funerário.

Autoridades destacam impacto positivo do empreendimento

Para o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, a chegada do Park La Pace representa um avanço não só para o município, mas para todo o estado. “Estamos falando de um serviço essencial, que agora está sendo oferecido com mais dignidade, conforto e modernidade. Um espaço planejado para acolher as pessoas em um dos momentos mais difíceis da vida. Além disso, o empreendimento movimenta a economia local e abre espaço para futuras parcerias com o poder público”, afirmou o prefeito, mencionando a possibilidade de uma parceria público-privada (PPP) com o complexo funerário.

Já Oswaldo Kazuhiro Hidani, um dos sócios do empreendimento, destacou a motivação pessoal por trás do projeto. “Perdi pessoas muito queridas, como meus pais, e vivi de perto a importância de um acolhimento adequado nesse momento. Vi a oportunidade de trazer esse tipo de serviço para Sergipe e ajudar outras famílias a passarem por esse momento com mais suporte”, contou.

Rosivan Pereira dos Santos, sócio majoritário do Park La Pace, por sua vez, enfatizou a trajetória para a realização do projeto. “Foram sete anos de muito trabalho, planejamento e desafios. Hoje, ver esse sonho se concretizar e saber que podemos oferecer um serviço diferenciado para a população é muito gratificante”, disse. Ele também destacou a necessidade de desmistificar a cremação, um dos serviços oferecidos pelo complexo. “Existe um tabu sobre a cremação, mas o que queremos é informar as pessoas e mostrar que essa é uma alternativa digna e sustentável. A tendência mundial aponta para um crescimento da cremação, e nosso papel é oferecer esse serviço com qualidade e respeito às famílias”, afirmou, citando estudos que indicam que, nos próximos 20 anos, esse método deve superar o sepultamento tradicional.

Um novo conceito em serviços funerários

O Park La Pace chega a Sergipe para preencher uma lacuna no estado, trazendo uma proposta diferenciada de atendimento funerário. Além de oferecer serviços de sepultamento e cremação, o complexo foi projetado para proporcionar um ambiente de acolhimento às famílias enlutadas, com infraestrutura moderna, salas de velório amplas e climatizadas, espaços ajardinados e um atendimento voltado para o conforto e a privacidade dos visitantes.

Outro diferencial do empreendimento é a preocupação com a sustentabilidade. O crematório funciona com gás canalizado da Sergás, garantindo uma operação mais limpa e com menor impacto ambiental. “Temos um equipamento de ponta, movido a gás, e seguimos todas as normas ambientais, com monitoramento constante para controle de poluentes”, explicou Rosivan Pereira dos Santos.

Estrutura diferenciada e impacto na comunidade

Entre os visitantes que acompanharam a inauguração, Alessandra Vieira dos Santos Castro, auxiliar de produção, ficou impressionada com a estrutura do local. “Nunca imaginei um espaço assim. É bonito, organizado e transmite uma sensação de tranquilidade”, comentou. Seu esposo, José Junior de Castro, motorista de carro-forte, destacou o impacto positivo para a região. “Nossa Senhora do Socorro precisava de um serviço como esse. É um marco para o município, algo que eleva o padrão dos serviços funerários na região”, pontuou.

Com a inauguração oficializada, o Park La Pace já está em funcionamento e pronto para atender às famílias enlutadas e recebê-las com respeito, acolhimento e uma infraestrutura de excelência.

Texto e foto assessoria