Symone Morena comemora crescimento no arrocha e lança novo EP

A cantora sergipana Symone Morena não para de trazer novidades. Após sucesso nos festejos juninos da Bahia, a cantora iniciou o mês de julho com a atualização do repertório e o lançamento de novo EP com duas músicas autorais: “na maldade” e “não dá mais”, composições de Symone Morena e Thiago Costa.

O novo projeto conta com 14 faixas e engloba sucessos do arrocha, sertanejo, hits do momento, além de outras músicas da cantora que vão fazer todo mundo sofrer e querer tomar aquela cerveja.

“É um EP com duas músicas autorais e quis deixar a minha cara. Representa o início de um sonho sendo realizado. Sempre quis fazer algo que fosse a minha cara, que é o arrocha romântico com a pegada da Symone Morena, principalmente por ter músicas minhas. Espero que a galera curta e ouça muito”, comemorou.

O novo repertório pode ser acessado em todas as plataformas digitais e sites de música https://www.suamusica.com.br/SYMONEMORENAPromocionaldeJulho2023

Foto assessoria

Por David Rodrigues