Taças do bicampeonato do Confiança estão em exposição no RioMar Aracaju

O objeto mais desejado pelos torcedores do Dragão está em exibição no RioMar Aracaju. As duas taças do Campeonato Sergipano conquistadas pela Associação Desportiva Confiança, nas temporadas 2024 e 2025, podem ser conferidas até o dia 27 de abril, no Piso L1 do shopping, no corredor da loja Freitas.

Além de contemplar os troféus do bicampeonato, os torcedores do Confiança poderão visitar a Loja Dragão, que reúne diversos produtos oficiais do clube. No local, também estarão disponíveis ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, válido pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no sábado (26), às 17h, no Estádio Lourival Baptista (Batistão), em Aracaju.

A programação inclui ainda sessões de fotos e autógrafos com ídolos do time, sempre das 19h às 21h, no mesmo espaço da exposição. Confira a agenda:

Terça-feira (22/04): Camarão e Breyner.

Quarta-feira (23/04): Luiz Otávio e Fábio.

Quinta-feira (24/04): Airton e Neto.

Sexta-feira (25/04): Presenças a confirmar.

A mostra está aberta ao público de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h.

Foto Vinícius Vasconcelos – Lotti+Caldas Comunicação