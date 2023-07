Tadashi Kadomoto fará palestra sobre inteligência emocional no trabalho e no mundo corporativo nesta quinta-feira,27

Evento será realizado às 19h30, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju

Nesta quinta-feira, 27, o terapeuta e escritor Tadashi Kadomoto estará em Aracaju para ministrar a palestra “Vamos ser feliz? Inteligência emocional no trabalho e no mundo corporativo”. O evento será realizado às 19h30, no Teatro Tobias Barreto.

Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, além de mais de 290 mil no Youtube, o terapeuta e escritor Tadashi Kadomoto está há 36 anos ajudando as pessoas na sua caminhada de autoconhecimento. Ele ganhou destaque durante a pandemia com as lives de meditação realizadas em suas redes sociais.

Os ingressos para a palestra em Aracaju podem ser adquiridos nas Lojas Lea Paim, Point do Ingresso (Shopping Riomar e Mauí Foodpark), na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e no site Achei Tickets. O valor é R$ 300 (inteira), R$ 160 + 1kg de alimento (meia solidária) e R$150 (meia entrada).

Também estão disponíveis pacotes empresariais com valor diferenciado. Na compra de dois ingressos, cada um sai a R$ 125. Na compra de três ingressos, o investimento total fica R$ 330. Já na compra de quatro ingressos ou mais cada passaporte fica R$ 100.

A realização do evento é da Lets Go! Eventos e Desenvolvimento Humano, com produção da Você Vahle. Mais informações pelo telefone 79 9 9138 4035.

NV Comunicação