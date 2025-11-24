Tamo Junto Aracaju: CGM intensifica escuta ativa com a Ouvidoria do Olaria

Em mais uma edição do Tamo Junto Aracaju, a Prefeitura da capital promoveu uma série de serviços, atendimentos e atividades recreativas que atraíram centenas de pessoas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Oviêdo Teixeira, no bairro Olaria, zona Oeste da capital, na manhã desse sábado, 22. A ação integrada reuniu diversas secretarias e órgãos municipais.

A Controladoria-Geral do Município (CGM) marcou presença no evento por meio da Ouvidoria-Geral, que realizou escuta ativa e acolheu as demandas da população. A ouvidora-geral do município, Thaise Nunes, destacou a importância da presença da OGM na iniciativa.

“Estar presente nesse evento significa seguir as diretrizes da nossa prefeita Emília, aproximando ainda mais o cidadão do poder público e criando um espaço de escuta ativa, diálogo e construção coletiva”, afirmou.

Durante a ação, moradores aproveitaram para registrar sugestões, reclamações e até elogios. A dona de casa, Irene Ferreira, procurou a Ouvidoria para relatar dificuldades na marcação de exames no posto de saúde do bairro. A demanda foi registrada e encaminhada imediatamente à Secretaria Municipal da Saúde, que deverá analisar e solucionar o problema.

O morador Djalma Santos também aproveitou a presença da Ouvidoria para solicitar melhorias na rua onde reside, pedindo que ela seja incluída na operação tapa-buraco. Durante o atendimento, ele fez questão de elogiar a gestão municipal e destacou a diferença que percebe desde o início da administração da prefeita Emília Corrêa.

“Me senti muito acolhido aqui. A equipe da ouvidoria explicou tudo com paciência e atenção. Hoje, quando a gente procura um órgão da Prefeitura, é sempre bem atendido. Isso mudou muito na gestão de Emília. Antes, a gente ficava sem resposta, passando de um setor para outro”, afirmou o morador.

Outro morador, Erinaldo dos Santos, apresentou duas demandas: a disponibilização de transporte escolar para as crianças do residencial Manoel Aguiar Menezes Neto, onde, segundo ele, cerca de 100 alunos que moram lá, estudam na Escola Municipal Oviêdo Teixeira, e a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na localidade.

As demandas registradas pela Ouvidoria-Geral durante o evento serão encaminhadas aos órgãos competentes para análise e providências. Cada solicitação passa a ser acompanhada formalmente e tem o prazo de até 10 dias para receber retorno da gestão municipal.

