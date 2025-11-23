Tamo Junto Aracaju: Fundat leva qualificação profissional ao Olaria, em Aracaju

A quarta edição do projeto Tamo Junto Aracaju, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), contou com a presença da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) para levar diversos serviços essenciais à população. A ação foi realizada neste sábado, 22, na Escola Municipal Oviêdo Teixeira, no bairro Olaria.

Das 8h às 13h, o público marcou presença nas duas salas da escola dedicadas à fundação para receber os serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), cadastro de currículo para vagas de emprego, inscrições para cursos de qualificação profissional, atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), roda de conversa jurídica e balcão de empregos.

A Fundat ainda promoveu, por meio das suas instrutoras, a Cozinha Show, onde ensinou às moradoras do bairro a fazer beijinho e caldinho de macaxeira. Já as ex-alunas de gastronomia da fundação venderam seus produtos dentro da escola na Feira de Gastronomia.

De acordo com a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, a fundação marcou presença em todas as edições do Tamo levando serviços essenciais para mais perto da população.

“Trazemos nossas qualificações, que permitem que muitas pessoas conquistem renda e autonomia, e, claro, a nossa cozinha show, com instrutoras ensinando receitas deliciosas. Finalizamos mais uma edição com sucesso e já esperamos todos na próxima”, afirmou a presidente.

Curso

Ambulante há 15 anos na área de alimentação, Fábio Francisco aproveitou o Tamo Junto para se inscrever no curso de Manipulação de Alimentos oferecido pela Fundat e destacou a importância de iniciativas que chegam até a comunidade.

“Para quem trabalha com comida, higiene é tudo, e esse curso vai me ajudar muito. Às vezes a gente não tem nem o dinheiro da passagem para ir atrás de uma capacitação, então ter isso pertinho de casa faz toda a diferença”, afirmou.

Com 46 anos, Fábio contou que busca se profissionalizar para trabalhar com mais segurança e dentro das normas exigidas pela Prefeitura. Ele vende lanches variados nas ruas do bairro e acredita que a formação será decisiva para melhorar o atendimento e evitar problemas futuros. “Essa oportunidade é muito lucrativa para nós, porque além de aprender, a gente sai com o certificado que precisa. A Prefeitura está oferecendo e nós estamos aproveitando”, completou.

Identidade

Morador da região, Edilson Lyra contou que vinha tentando, há meses, regularizar a identidade vencida, mas sempre encontrava alguma dificuldade ou falta de tempo. Ao saber da chegada do Tamo Junto à comunidade, decidiu aproveitar a ação para finalmente resolver a pendência — e acabou vivendo uma experiência que, segundo ele, superou as expectativas.

“Vim hoje para trocar minha identidade e fui muito bem atendido. Agradeço demais à prefeita Emília por essa oportunidade e ao trabalho excepcional da Fundat. Estou muito feliz, muito satisfeito mesmo. O bairro Olaria agradece”, afirmou.

Cozinha Show

Fátima Ramos, moradora do bairro, soube do evento pela televisão e decidiu aproveitar o sábado para aprender, se divertir e participar das atividades culinárias do Tamo Junto.

Depois de provar o brigadeiro preparado na oficina, contou que pretende reproduzir as receitas em casa e até compartilhar com a família, especialmente com a nora, que já trabalha vendendo trufas. “Quem sabe isso não vira mais uma oportunidade de renda?”, comentou, antes de voltar para casa com uma muda de cidreira.

Na três edições anteriores, foram realizados mais de mil atendimentos pela Fundat. Nesta edição, a quantidade oficial será divulgada nesta segunda-feira, 24.

Edições anteriores

A primeira edição da iniciativa ocorreu, no dia 28 de agosto, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Francisco da Silva, no Lamarão. Na sequência, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom José Vicente Távora, no bairro Industrial, recebeu o projeto no dia 20 de setembro. E a terceira edição foi realizada, no dia 18 de outubro, no Centro Social Urbano Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo.

Sobre o Tamo Junto Aracaju

Criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), o projeto tem o objetivo de aproximar os serviços públicos da população, descentralizando atendimentos e fortalecendo o vínculo entre gestão e comunidade. Realizado mensalmente, o Tamo Junto reúne diversas secretarias e órgãos municipais, como Saúde (SMS), da Família e da Assistência Social (Semfas), Educação (Semed), Meio Ambiente (Sema), Esporte e Juventude (Sejesp), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), entre outros, visando oferecer ações de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar. A iniciativa busca promover inclusão social e garantir o acesso da população aos direitos e serviços da Prefeitura de forma prática e eficiente.

Foto: Ascom Fundat