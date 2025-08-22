Tamo Junto Aracaju: Fundat levará serviços para a população neste sábado

Com o lançamento da primeira edição do projeto itinerante Tamo Junto Aracaju, neste sábado, 23, realizado pela Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) marcará presença na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sérgio Francisco da Silva, no Lamarão, com um papel fundamental.

A Fundação vai disponibilizar uma série de serviços essenciais que envolvem empregabilidade, capacitação e o desenvolvimento econômico local. Para a presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, são muitos os benefícios da população com a brillhante iniciativa. “A Fundat estará com todos os serviços na primeira edição do Tamo Junto Aracaju e nossos alunos estarão lá também com a Feira Gastronômica, colocando em prática tudo que aprendem nos cursos, um passo significativo na preparação da formalização empresarial de cada um deles”, ressaltou.

Confira as ações da Fundat

Cadastro de currículo para vagas de emprego: Oportunidade para os cidadãos se conectarem com o mercado de trabalho, com a intermediação da Fundat.

Atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI): Suporte e orientação para formalização e desenvolvimento de pequenos negócios.

Emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN): Facilitação na obtenção de um documento fundamental para o exercício da cidadania.

Oficina gratuita: Envolvimento prático com a arte manual para a comunidade.

Feira gastronômica: Espaço para valorizar a culinária local e gerar renda para as alunas capacitadas pela fundação, estimulando a formalização como futuras empreendedoras.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA