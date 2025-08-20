“TAMO JUNTO ARACAJU” LEVARÁ MAIS DE 50 AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA AO BAIRRO LAMARÃO NESTE SÁBADO

O bairro Lamarão receberá neste sábado (23), a primeira edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov).

A iniciativa tem como objetivo levar a prestação de serviços públicos diretamente às comunidades em todas as regiões da capital. Ao todo, serão mais de 50 ações ofertadas à população, envolvendo todas as secretarias e órgãos vinculados à administração municipal.

O evento será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Francisco da Silva, das 8h às 16h.

Tendo como público-alvo todas as faixas etárias, com atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade, o ‘Tamo Junto Aracaju’ será realizado mensalmente, sempre aos sábados. A população terá acesso a atendimentos médicos, ações de limpeza urbana, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas e conscientização ambiental, além de ações voltadas ao empreendedorismo e empregabilidade.

Para a prefeita Emília Corrêa, essa iniciativa vai facilitar o acesso da população aos serviços que são prestados pela Prefeitura. “O programa Tamo Junto Aracaju é uma ideia simples, mas poderosa, pois descentraliza os serviços públicos e facilita o acesso da população a direitos básicos como saúde, assistência social, cultura, esporte, limpeza urbana e muito mais. A Prefeitura estará nos bairros, perto de quem mais precisa, ouvindo, cuidando e resolvendo”.

“Quando nós assumimos a Prefeitura, assumimos também um compromisso claro de melhorar a vida da população de Aracaju, que durante muitos anos, foi deixada de lado. Então, quando nós elaboramos o nosso plano de soluções, já foi com a certeza de que a prioridade seria resolver os problemas das pessoas. Eu tenho pressa em executar tudo que foi proposto e o Tamo Junto Aracaju é mais um tópico que se tornará realidade. Porque governar, para mim, é estar junto. É cuidar de perto”, pontuou a gestora.

O secretário da Segov, Itamar Bezerra, afirmou que o projeto reflete o esforço da gestão em levar cidadania para todas as regiões da capital. “E foi pensando nisso que a prefeita decidiu agir de forma direta. Estamos descentralizando os serviços, unindo forças entre secretarias e parceiros, e chegando junto com soluções práticas e acolhimento. O compromisso da prefeita Emília é claro: governar com presença, escuta e eficiência, construindo juntos uma Aracaju melhor para todos”, salientou.

Para a realização do evento, a escola foi preparada para receber toda a estrutura da Prefeitura de Aracaju. Os serviços estarão distribuídos em 16 salas de aula, além da quadra de esportes e de outros espaços do local. As atividades também se estenderão para a rua em frente à unidade, onde a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) promoverá ações esportivas.

O ‘Tamo Junto Aracaju’ contará ainda com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube. Direto do estúdio móvel, a jornalista Alessandra Franco vai conversar com moradores do bairro e gestores municipais, destacando os serviços oferecidos e as ações que estarão disponíveis ao longo da programação.

Confira os serviços:

Fundat:

Cadastro de currículo para vagas de emprego;

Atendimento ao Microempreendedor individual (MEI);

Emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Sala do bem-estar (corte unissex, manicure, designer de sobrancelha e maquiagem infantil);

Oficinas gratuitas;

Feira gastronômica;

Saúde:

Vacinação;

Exame de lâmina;

Odontologia;

Prevenção;

Academia da cidade;

Família e Assistência Social:

CRAS itinerante;

Serviços do Cram;

Conselho tutelar urbano.

Juventude e Esporte:

Atividades esportivas e recreativas;

Mulher:

Consulta e orientações sobre o direito da mulher;

Cultura:

Oficinas de músicas;

Apresentações musicais;

Sala de escuta para artistas locais.;

Guarda Municipal:

Patrulha Maria da Penha;

Anjos azuis;

Exposição de equipamentos da guarda;

Apoio logístico;

Meio Ambiente:

Educação ambiental;

Doações de mudas;

Plantio de mudas com as crianças;

Direitos das Pessoas com Deficiência:

Orientação transporte;

Cartão de estacionamento;

Passe livre;

Orientação cores das bengalas (deficientes visuais);

Ostomizados;

Fibromialgia;

Emurb:

Tapa-buraco;

Manutenção de fossas;

Iluminação pública;

Manutenção de calçadas;

Emsurb:

Roçagem das vias;

Podagem das árvores;

Paisagismo;

Cata-treco;

Contêiner da reciclagem;

Procon:

Atendimento ao consumidor: registro de demandas, abertura de reclamações, orientações jurídicas e administrativas sobre relações de consumo;

Orientação individualizada: esclarecimento de dúvidas sobre contratos, garantias, compras online, cobranças indevidas, serviços essenciais (água, energia, telefonia) e planos de saúde;

Encaminhamentos e pré-atendimentos: casos que não possam ser resolvidos no local serão formalizados para acompanhamento na sede do órgão;

Distribuição de materiais educativos;

Histórias de consumo para crianças e adolescentes (linguagem lúdica, aproximando o tema dos direitos do consumidor do público jovem);

Cartilhas para adultos (com dicas de compras, direitos básicos, canais de denúncia e informações sobre como acionar o Procon);

Cadastro e atualização de contatos no sistema do Procon: facilitando futuros atendimentos;

Educação:

Exibição do Curta-metragem “O Lamarão”;

Oficina de bricolagem;

Ações integradas com a Sejesp, responsável por atividades recreativas e lúdicas esportivas;

Oficina Cantinho temático: Coordenação motora, linguagens e matemática;

Roda de Conversa: Acolhimento às mães e crianças público-alvo da Educação Especial;

Conscientização ambiental e Consumo consciente;

Orientação sobre a Educação de Jovens e Adultos;

Orientação sobre as avaliações do Saeb e Saese;

DTI – Apresentação do uso do Portal da Educação.

Texto e foto AAN