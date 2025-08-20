“TAMO JUNTO ARACAJU” LEVARÁ MAIS DE 50 AÇÕES E SERVIÇOS DA PREFEITURA AO BAIRRO LAMARÃO NESTE SÁBADO

O bairro Lamarão receberá neste sábado (23), a primeira edição do projeto ‘Tamo Junto Aracaju’, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov).
A iniciativa tem como objetivo levar a prestação de serviços públicos diretamente às comunidades em todas as regiões da capital. Ao todo, serão mais de 50 ações ofertadas à população, envolvendo todas as secretarias e órgãos vinculados à administração municipal.
O evento será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Francisco da Silva, das 8h às 16h.
Tendo como público-alvo todas as faixas etárias, com atenção especial a grupos em situação de vulnerabilidade, o ‘Tamo Junto Aracaju’ será realizado mensalmente, sempre aos sábados. A população terá acesso a atendimentos médicos, ações de limpeza urbana, vacinação, orientações sociais, atividades esportivas e culturais, doações de mudas e conscientização ambiental, além de ações voltadas ao empreendedorismo e empregabilidade.
Para a prefeita Emília Corrêa, essa iniciativa vai facilitar o acesso da população aos serviços que são prestados pela Prefeitura. “O programa Tamo Junto Aracaju é uma ideia simples, mas poderosa, pois descentraliza os serviços públicos e facilita o acesso da população a direitos básicos como saúde, assistência social, cultura, esporte, limpeza urbana e muito mais. A Prefeitura estará nos bairros, perto de quem mais precisa, ouvindo, cuidando e resolvendo”.
“Quando nós assumimos a Prefeitura, assumimos também um compromisso claro de melhorar a vida da população de Aracaju, que durante muitos anos, foi deixada de lado. Então, quando nós elaboramos o nosso plano de soluções, já foi com a certeza de que a prioridade seria resolver os problemas das pessoas. Eu tenho pressa em executar tudo que foi proposto e o Tamo Junto Aracaju é mais um tópico que se tornará realidade. Porque governar, para mim, é estar junto. É cuidar de perto”, pontuou a gestora.
O secretário da Segov, Itamar Bezerra, afirmou que o projeto reflete o esforço da gestão em levar cidadania para todas as regiões da capital. “E foi pensando nisso que a prefeita decidiu agir de forma direta. Estamos descentralizando os serviços, unindo forças entre secretarias e parceiros, e chegando junto com soluções práticas e acolhimento. O compromisso da prefeita Emília é claro: governar com presença, escuta e eficiência, construindo juntos uma Aracaju melhor para todos”, salientou.
Para a realização do evento, a escola foi preparada para receber toda a estrutura da Prefeitura de Aracaju. Os serviços estarão distribuídos em 16 salas de aula, além da quadra de esportes e de outros espaços do local. As atividades também se estenderão para a rua em frente à unidade, onde a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) promoverá ações esportivas.
O ‘Tamo Junto Aracaju’ contará ainda com transmissão ao vivo pelo canal da Prefeitura de Aracaju no YouTube. Direto do estúdio móvel, a jornalista Alessandra Franco vai conversar com moradores do bairro e gestores municipais, destacando os serviços oferecidos e as ações que estarão disponíveis ao longo da programação.
Confira os serviços:
Fundat:
Cadastro de currículo para vagas de emprego;
Atendimento ao Microempreendedor individual (MEI);
Emissão de Carteira de Identidade Nacional (CIN);
Sala do bem-estar (corte unissex, manicure, designer de sobrancelha e maquiagem infantil);
Oficinas gratuitas;
Feira gastronômica;
Saúde:
Vacinação;
Exame de lâmina;
Odontologia;
Prevenção;
Academia da cidade;
Família e Assistência Social:
CRAS itinerante;
Serviços do Cram;
Conselho tutelar urbano.
Juventude e Esporte:
Atividades esportivas e recreativas;
Mulher:
Consulta e orientações sobre o direito da mulher;
Cultura:
Oficinas de músicas;
Apresentações musicais;
Sala de escuta para artistas locais.;
Guarda Municipal:
Patrulha Maria da Penha;
Anjos azuis;
Exposição de equipamentos da guarda;
Apoio logístico;
Meio Ambiente:
Educação ambiental;
Doações de mudas;
Plantio de mudas com as crianças;
Direitos das Pessoas com Deficiência:
Orientação transporte;
Cartão de estacionamento;
Passe livre;
Orientação cores das bengalas (deficientes visuais);
Ostomizados;
Fibromialgia;
Emurb:
Tapa-buraco;
Manutenção de fossas;
Iluminação pública;
Manutenção de calçadas;
Emsurb:
Roçagem das vias;
Podagem das árvores;
Paisagismo;
Cata-treco;
Contêiner da reciclagem;
Procon:
Atendimento ao consumidor: registro de demandas, abertura de reclamações, orientações jurídicas e administrativas sobre relações de consumo;
Orientação individualizada: esclarecimento de dúvidas sobre contratos, garantias, compras online, cobranças indevidas, serviços essenciais (água, energia, telefonia) e planos de saúde;
Encaminhamentos e pré-atendimentos: casos que não possam ser resolvidos no local serão formalizados para acompanhamento na sede do órgão;
Distribuição de materiais educativos;
Histórias de consumo para crianças e adolescentes (linguagem lúdica, aproximando o tema dos direitos do consumidor do público jovem);
Cartilhas para adultos (com dicas de compras, direitos básicos, canais de denúncia e informações sobre como acionar o Procon);
Cadastro e atualização de contatos no sistema do Procon: facilitando futuros atendimentos;
Educação:
Exibição do Curta-metragem “O Lamarão”;
Oficina de bricolagem;
Ações integradas com a Sejesp, responsável por atividades recreativas e lúdicas esportivas;
Oficina Cantinho temático: Coordenação motora, linguagens e matemática;
Roda de Conversa: Acolhimento às mães e crianças público-alvo da Educação Especial;
Conscientização ambiental e Consumo consciente;
Orientação sobre a Educação de Jovens e Adultos;
Orientação sobre as avaliações do Saeb e Saese;
DTI – Apresentação do uso do Portal da Educação.
Texto e foto AAN